Тяжкохворий Борис Мойсеєв оформив заповіт на Крістіну Орбакайте

Після перенесеного другого інсульту Борис Мойсеєв майже не з'являється на публіці. Про стан здоров'я співака в ЗМІ ходить багато чуток

Що відомо про стан здоров'я Бориса Мойсеєва / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Рідкісні новини, які з'являються, не радують шанувальників. Хвороба вплинула на рухові функції і мову Бориса Мойсеєва.

Він говорить з працею. Але найголовніше не в цьому. Найголовніше, як людина мислить. А мислить він абсолютно ясно і чітко, – сказав Артур Гаспарян в програмі "Досить чуток".

Артист весь свій час проводить вдома, сусіди його зовсім не бачать. Сусідка виконавця хіта "Голубая луна" розповіла, що за Мойсеєвим доглядає няня.

Реклама

Борис Мойсеєв / Фото: instagram.com/chabanova73/

Крім доглядальниці, артисту допомагає колишній директор і близький друг Сергій Горох – він приносить йому продукти і ліки. Як каже друг, Мойсеєв не виходить з дому, тому що соромиться свого зовнішнього вигляду.

Особливе місце в житті Бориса Мойсеєва займають дві жінки.

Це його улюблені жінки, до яких він особливо відчуває таке, знаєте, трепетне ставлення, – ось Алла Борисівна і дружина, вдова Йосипа Кобзона, Неллі. Це такі, як то кажуть, для душі, – поділився Артур Гаспарян.

Реклама

Борис Мойсеєв і Алла Пугачова / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

А от до Крістини Орбакайте співак відноситься як до дочки.

У артиста досить непогана пенсія і є підтримка друзів. Ми знаємо, що частина спадку він заповідав Крістіні Орбакайте , – розповів журналіст Максим Сидоров.

Борис Мойсеєв і Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Реклама

Нагадаємо, що в 2010 році співак Борис Мойсеєв пережив інсульт. В результаті зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Однак незабаром артисту вдалося успішно відновитися і навіть повернутися до виступів. Інсульт, що трапився в 2015 році, значно погіршив його стан. Нещодавно Альона Апіна заявила, що Борис Мойсеєв знаходиться у важкому стані , Але представник артиста цю інформацію не підтвердив.

Інші новини про співака: