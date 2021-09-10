Тяжкохворий Борис Мойсеєв оформив заповіт на Крістіну Орбакайте

Рідкісні новини, які з'являються, не радують шанувальників. Хвороба вплинула на рухові функції і мову Бориса Мойсеєва.
Він говорить з працею. Але найголовніше не в цьому. Найголовніше, як людина мислить. А мислить він абсолютно ясно і чітко, – сказав Артур Гаспарян в програмі "Досить чуток".
Артист весь свій час проводить вдома, сусіди його зовсім не бачать. Сусідка виконавця хіта "Голубая луна" розповіла, що за Мойсеєвим доглядає няня.
Крім доглядальниці, артисту допомагає колишній директор і близький друг Сергій Горох – він приносить йому продукти і ліки. Як каже друг, Мойсеєв не виходить з дому, тому що соромиться свого зовнішнього вигляду.
Особливе місце в житті Бориса Мойсеєва займають дві жінки.
Це його улюблені жінки, до яких він особливо відчуває таке, знаєте, трепетне ставлення, – ось Алла Борисівна і дружина, вдова Йосипа Кобзона, Неллі. Це такі, як то кажуть, для душі, – поділився Артур Гаспарян.
А от до Крістини Орбакайте співак відноситься як до дочки.
У артиста досить непогана пенсія і є підтримка друзів. Ми знаємо, що частина спадку він заповідав Крістіні Орбакайте , – розповів журналіст Максим Сидоров.
Нагадаємо, що в 2010 році співак Борис Мойсеєв пережив інсульт. В результаті зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Однак незабаром артисту вдалося успішно відновитися і навіть повернутися до виступів. Інсульт, що трапився в 2015 році, значно погіршив його стан. Нещодавно Альона Апіна заявила, що Борис Мойсеєв знаходиться у важкому стані , Але представник артиста цю інформацію не підтвердив.
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- Представник Бориса Мойсеєва підтвердив, що співак не повернеться на сцену .
- Як зараз виглядає Борис Мойсеєв .