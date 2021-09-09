Помолоділа Пугачова здивувала Мережу новим іміджем: Цій дівчині років 30

Зараз Алла Пугачова не часто відвідує світські заходи. Якщо співачка виходить у світ, це обговорюють ще кілька днів

Алла Пугачова вперше за довгий час відвідала світський захід / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Максим Галкін і Алла Пугачова, які показали школу своїх дітей, відвідали прем'єрний показ серіалу "Вертинський". Вони стали найбільш обговорюваною парою червоної доріжки.

Для рідкісного виходу в світ Пугачова вибрала стильний брючний костюма в смужку. Алла Борисівна продовжує експериментувати з іміджем. Співачка перефарбувалася в попелястий блонд і тепер стала виглядати ще молодше.

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Алла Пугачова і Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Багато хто відзначає, що Алла Пугачова стала виглядаєте молодше Максима Галкіна. Підписники про це написали, коли гуморист опублікував спільний ролик з дружиною, знятий в машині поки вони їхали на захід.

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У коментарях підписникии не скупилися на компліменти парі.

"Це Пугачова? Та ні, цій дівчині років 30" "Алла виглядає прекрасно" "Пугачова тут просто шикарна"

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Як зараз звучить голос Алли Пугачової:

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