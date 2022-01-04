Крутой вказав синові Корольової на музичну безталанність : "Наташ, без образ!"

Ігор Крутой не оцінив музичний талант сина Наташі Корольової. / Фото: Instagram

Останнім часом Наташу Корольову важко побачити без сина на публіці, через що прихильники артистки вже встигли їй дорікнути з цього приводу. Відомо, що Архип разом з мамою веде програму на російському музичному каналі. А ще він встиг записати кілька треків та взяти участь у новорічному випуску шоу "Дві зірки. Батьки і діти".

Втім, як не намагається Корольова зробити з сина співака, його творчість поки що вражає мало кого. Ось і композитор Ігор Крутой, який став одним із членів журі музичного шоу, не побоявся вказати юнакові на безталанність, повідомляє 7days.

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У Мережі розкритикували виступ сина Наташі Корольової / Фото: скриншот

Як зазначив Крутой, сама Наташа Корольова дуже талановита артистка, яка вміє зачарувати публіку навіть без фонограми.

Наташа завжди була чудовою артисткою, не лише на сцені, а й у побуті. На всяких днях народження вона вся іскрилася, від неї стільки було смішного... Наскільки Архіп зможе... Наташ, без образ! Поки що тільки четвірка! Можливо, якщо з татом прийдеш, буде п'ятірка, – прокоментував композитор виступив співачки з сином.

Зазначимо, раніше артистка зізнавалсь, що насправді вона проти кар'єри сина у шоу-бізнесі, але свою думку йому не нав'язує.

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До речі, в юності Архип Глушко навчався в США, потім вступив до російського вузу і взявся з старанністю вивчати японську культуру та мову. Проте вже кілька років тому він вирішив розпочати сольну кар'єру під псевдонімом Архіп Грек.

Відомо, що син Корольової вже тривалий час зустрічається із стриптизеркою Меліссою Фокс. Пара познайомилася в компанії спільних друзів. Згодом у Мережі поширились чутки, що хлопець вже навіть освідчився своїй коханій, однак таку інформацію швидко спростувала мама Архипа.