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Наташа Корольова проти кар'єри сина у шоу-бізнесі. Співачка назвала більш перспективну сферу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 13:20
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Син Наташі Корольової та Тарзана останній рік став голосно про себе заявляти. Він записав кілька пісень, став ведучим на музичному каналі, взяв участь у популярному російському шоу
Наташа Корольова з сином Архипом
Наташа Корольова з сином Архипом / Фото: instagram.com/koroleva__star

Співачка підтримує свого сина. Коли Наташа Корольова публікує спільні виходи з Архіпом, її просять менше піарити спадкоємця . Довгий час артистка ніяк не відповідала на хейт, але в програмі "Ти не повіриш" вона зізналася, насправді проти кар'єри сина у шоу-бізнесі . Проте свою думку не нав'язує.

Я створюю йому всі умови, щоб він зрозумів, що йому це не треба, – пояснила Корольова, чому активно піарить сина.

Наташа Корольова з сином Архипом
Наташа Корольова з сином Архипом / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Архіп навчався на факультеті сходознавства та вивчав японську мову, але нещодавно покинув ВНЗ. Співачка сподівається, що захоплення шоу-бізнесом у сина тимчасове і він таки вирішить зайнятися лінгвістикою.

Японська мова набагато крутіша і перспективніша, – сказала співачка.

Варто зазначити, що в Мережі багато хто не оцінив вокальні дані сина співачки. У коментарях Архіпу часто пишуть, що йому слід зайнятися чимось іншим. Сам хлопець аж ніяк не реагує на критику.

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Раніше Наташу Корольову розкритикували за пісню "Желтые тюльпаны".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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