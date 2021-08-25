Ксенія Мішина перевтілиться на помічницю кримінального авторитета

Кадр зі зйомок серіалу "Клятва лікаря" / Фото: пресслужба

Головну роль в серіалі зіграла популярна акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно заінтригувала букетом троянд від аноніма. Зірка зізналася – для неї ця робота стала справжнім викликом, тому що раніше вона не грала лікарів, а тут потрібно було повністю зануритися в термінологію і тонкощі професії.

Тамара Лаврова – досвідчена лікарка швидкої допомоги. Вона щаслива у шлюбі, виховує доньку Дашу від першого чоловіка. Але раптом жінка дізнається, що чоловік їй зраджує. Олексій йде до коханки, але через брак грошей вплутується у кредит під шалені відсотки і зникає разом із грошима. Так, всі проблеми навалюються на його законну дружину – Тамару. Кредитори Олексія претендують на квартиру, і Тамара з донькою можуть залишитись на вулиці. Вона спілкується з власником контори позик – відомим кримінальним авторитетом Буровим, який пропонує жінці відпрацювати борг, надаючи лікарську допомогу його людям. Тамара намагається відмовитись, але іншого виходу у неї немає...

Кадр з серіалу "Клятва лікаря" / Фото: пресслужба

Ця роль досить складна, тому що раніше я не стикалась із такою кількістю медичної термінології. Це в рази все ускладнювало! Щоправда, на майданчику був присутній асистент – лікар, який нас готував і багато чого вчив. До цього я з побоюванням ставилась до професії лікаря, вона викликала у мене якісь страхи. Не розуміла людей, які йдуть у медицину і нічого не бояться. А зараз, коли я стикнулася з цим світом, то відчуваю не те що гордість, але мені дуже приємно, що я теж вивчаю цю справу, – поділилася акторка Ксенія Мішина.

Її колегу, головного лікаря відділення швидкої допомоги Олександра Гордєєва, зіграв відомий актор Кирило Рубцов. Артист має медичну освіту, тому звикати до тонкощів такої складної професії йому не довелось, але як виявилось, цього разу Кирилу дістався небанальний для нього герой.

Мій персонаж одружений, але зустрічає іншу жінку, яка перевертає все його життя. Ситуація неоднозначна, і як складеться доля кожного персонажа, який потрапив у цей вир, – глядачі дізнаються зовсім скоро. Тут мені несподівано дісталась роль "хорошого хлопця": не тільки благородного у виборі професії, а й у своїх вчинках, – інтригує актор Кирило Рубцов.

Кирило Рубцов і Ксенія Мішина / Фото: пресслужба

Разом з Ксенією Мішиною та Кирилом Рубцовим у серіалі знялися: Валерій Ніколаєв, Галина Кобзар-Слободюк, Поліна Носихіна, Андрій Ісаєнко, Євген Лісничий, Мирослава Філіпович, Роман Мацюта, Віталій Салій та інші.

Режисер-постановник – Денис Тарасов. Оператор-постановник – Євген Кирей. Художник-постановник – Роман Кудрін. Продюсери – Вікторія Корогод, Наталя Стрибук, Юлія Кушер і Тимур Міндіч. Виробництвом серіалу на замовлення каналу "Україна" займалась компанія "Plan B". Зйомки проходили у Києві і Київській області.

Дивіться прем'єру 16-серійної картини "Клятва лікаря" у понеділок, 30 серпня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

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