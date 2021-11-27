Хто був у масці Джмеля – на гіпершоу Маска розсекретили зірку Кварталу 95 (відео)

Хто ховався в масці Джмеля - відео / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Минулого тижня маску довелося зняти Кажану. Зіркові детективи проєкту вгадали цього персонажа – ним був відомий український актор Остап Ступка.

Сьогодні вирішувалася доля Джмеля і Скандала. За підсумками фінального голосування, в якому брали участь лише глядачі найзірковішого та загадкового шоу "Маска" на телеканалі "Україна", піти з проєкту довелося Джмелю.

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Виявилось, що весь цей час за маскою Джмеля ховався український актор Степан Казанін! Дивіться, як це було, у відео:

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Олег Винник звернувся до Степана Казаніна та зазначив, що той гарно співає. Комік подякував детективам "Маски" за те, що вони не відразу його розсекретили.

Цікаво, що Андрій Данилко ще під час виступу Джмеля говорив своїм колегам-детективам, що знає, хто в костюмі, і навіть жартував з Каменських, Винника, Полякової та DZIDZIO, не даючи їм жодної підказки.

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Як пройшов шостий випуск шоу "Маска" – ми докладно розповідали тут.

Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" у суботу, о 21:00, на телеканалі "Україна".

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