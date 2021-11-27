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На шоу Маска розсекретили VIP-гостю – Пальчику (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
27 листопада, 21:34
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Шостий випуск гіпершоу "Маска" розпочався з виступу запрошеної маски, яку вигадав маленький глядач проєкту
На шоу "Маска" розсекретили VIP-гостю
На шоу "Маска" розсекретили VIP-гостю / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

На початку нового випуску загадкового шоу "Маска" на телеканалі "Україна" на сцену вийшла Пальчика - цю маску дизайнери проєкту створили за ескізом юного Єлисея. Хлопчик прийшов у студію гіпершоу та приєднався до зіркових детективів.

Перед тим, як Пальчика заспівала для глядачів, Андрій Данилко та Єлисей були впевнені – за маскою ховається Jerry Heil. Але після їхня думка змінилася, до того ж DZIDZIO припустив, що це може бути Олександра Зарицька з гурту KAZKA.

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Пальчика не стала довго томити глядачів та зняла маску. Це насправді була Саша Зарицька!

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Зарицька звернулася до творця Пальчики та побажала йому придумати ще більше цікавих персонажів для нового сезону гіпершоу "Маска".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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