У п'ятому випуску шоу Маска розсекретили Кажана. Детективи вгадали цього персонажа!

У новому випуску гіпершоу телеканалу "Україна" окрім Кажана на сцені виступили ще чотири персонажі – Робот, Порося, Жирафа та Котик

Хто опинився під маскою Кажана у гіпершоу Маска / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У п'ятому випуску гіпершоу "Маска" розкрили особистість Кажана. Виявилося, що весь цей час у костюмі одночасно милого та моторошного персонажа був відомий український актор Остап Ступка.

Усі зіркові детективи раніше одноголосно затверджували , що Кожан – саме Остап!

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Остап Ступка опинився у костюмі Кажана на гіпершоу Маска / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Актор не очікував, що його так швидко розсекретять!

Це було просто неперевершено – загадково, містично та з гумором. Все так, як має бути на проєкті "Маска". Панове, детективи, як вам вдалося мене розгадати, причому одразу? Це фантастика! – прокоментував Остап Ступка в ефірі каналу "Україна".

У 5-му випуску Маска розсекретили Кажана. Ним виявився Остап Ступка / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Сьогодні Кажан виконав "Пісню геніального детектива" з мультфільму "Бременські музиканти". Остап Ступка настільки злився з композицією, що детективи одразу запевнили всіх – це актор! І вони мали рацію.

Підказки Кожана

Ось які підказки дав Остап детективам перед своїм виступом:

Чи знаєте ви, що моя поява на світ колись стала справжнім дивом та святом лиха? А все тому, що вона співпала з пришестям на Землю надзвичайно симпатичних постатей, таких як Воланд і Азазелло. Як думаєте, я старший за месіра чи ні? Взагалі-то моє життя ну дуже класне і нагадує атракціон під назвою скажена апокаліптична карусель. Туди круть-верть, сюди верть-круть і так аж 19723 рази", – заінтригував Кажан у підказках гіпершоу "Маска".

Це число Оля Полякова розділила на 365 – кількість днів у році. Результат – 54 . Детективи здогадалися, що це вік Кажана. І справді – він співпав із віком Остапа.

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Більше того, Кажан натякав, що походить із відомої династії, тому детективи одразу ж вирішили, що перед ними може бути Остап Ступка – син легендарного актора Богдана Ступки.

А кого розсекретять у улюбленому шоу мільйонів "Маска" наступного разу – дивіться у суботу, 27 листопада, о 21.00 на каналі "Україна".

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