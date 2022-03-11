Леонардо Ді Капріо пожертвував 10 млн доларів українській армії? Фахівець CNN сказав правду

Леонардо Ді Капріо не жертвував ЗСУ 10 млн доларів. / Фото: Getty Images, Минобороны Украины

Відомі зірки Міла Куніс та Ештон Катчер, Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі, інші зірки жертвують великі суми Україні, яка веде війну з країною-агресором уже 16-й день.

Днями у Мережі та багатьох українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Леонардо Ді Капріо нібито переказав $10 млн на рахунок в українському банку, який відкритий для пожертвувань. Проте міжнародні фахівці з перевірки фактів припустили, що це просто чутки.

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Згодом Дейл Деніел, фахівець американського медіа CNN, який перевіряє факти, заявив, що 47-річний актор не жертвував кошти ЗСУ. Новина про рекордну суму виявилася фейком.

Хоча Ді Капріо справді переказував кошти організаціям, які надають благодійну допомогу Україні, повідомляє видання People, посилаючись на джерела, наближені до актора.

Між іншим, Лео неодноразово заявляв, що в нього є українське коріння. Його бабуся Олена Смирнова жила в Одесі. Після революції 1917 року вона з батьками емігрувала до Німеччини. Вийшла заміж за німця Вільгельма Інденбіркена і стала Гелен Інденбіркен. У 1943 року Гелен народила дочку Імерлін (маму майбутньої зірки) у бомбосховищі під час авіанальоту. У 1955 році подружжя Інденбіркенів емігрувало у США. Ймовірно, сам Лео знає про всі жахіття війни від бабусі та мами.

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Нагадаємо, до підтримки України під час російської агресії приєдналась і російська супермодель Ірина Шейк, яка живе та працює в США. Також Енн Гетевей внесла пожертву на підтримку українців.

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