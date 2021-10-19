Лесі Никитюк – 34! Ми зібрали 10 найсмішніших постів ведучої в Instagram (фото)

Лесі Никитюк - 34. Як вона жартує в Instagram? / Фото: Колаж: Сьогодні
У Instagram Леся Нікітюк в яскравих вбранняї не тільки хвалиться своїми нескінченними ногами, а й розважає публіку жартами і кумедними публікаціями. Смішних постів в соцмережі Лесі зібралося чимало.
"Сьогодні" вибрали найсмішніші публікації Нікітюк, які вона розміщувала в Instagram протягом останніх декількох місяців.
Одна з найкумедніших публікацій – де Леся привітала з днем народження свого колегу Богдана Богдановича, який знявся разом з нею в шоу "Ле Маршрутка".
Леся опублікувала серію фото і відео з Богданом Богдановичем, але ми вважаємо, що цей знімок поза конкуренцією!
Нікітюк любить колажі, особливе такі кумедні, як цей! На фото Леся "обмінялася" головами зі своїм собакою Рафіком.
Ось, вирішив вигуляти хязяйку, – підписала знімок ведуча.
А ви вмієте класно зависати після робочого тижня? Ось Леся вміє!
Леся любить жартувати на тему пишних форм американської теледіви і бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Не вперше Нікітюк за допомогою ретуші збільшує собі сідниці і пропонує фанатам подивитися на результат:
На ніч намазався кремом від Кім Кардаш'ян, і подивіться! У вас було таке? – жартує Леся в описі до фото.
Над собою ведуча теж вміє пожартувати – за допомогою ретуші зіркова блондинка зробила свої ноги ще довшими:
А ви думали, як я так швидко до Києва з Одеси прийшла. Одна нога тут, інша там. Чекаю смішне в коментарях, – підписала знімок Леся.
На фото Леся читає газету з назвою "Новини з ротової порожнини". Звичайно, такого видання не існує, але цей момент дуже розвеселив публіку ведучої. Пост Леся опублікувала наступного дня після того, як зламали її Instagram-акаунт.
Якщо придивитися, можна побачити, що на саморобній газеті написано: "Зламали Instagram Лесі Никитюк".
У липні цього року Леся запропонувала своїм підписникам вибрати нареченого, який за родом діяльності найбільше їй підходить – актор, телеведучий, мільярдер, водій маршрутки і так далі.
Нікітюк опублікувала серію колажів з різними чоловіками – відомими і не дуже. Примітно, що перше фото в добірці – це колаж знімка Лесі і фото актора з фільмів для дорослих – Джонні Сінса.
Леся вирішила не позувати біля літака з гламурним виглядом:
Всі бачили цих модних дів, які фоткаются перед входом на борт приватного літака, з дорогими сумками в руках, але ніколи не показують вихід. Думаю, він виглядає так, – підписала фото Леся.
А ось, як Леся відреагувала на новину про розставання Ілона Маска з його коханою, Граймс:
Ілон Маск розлучився. Якщо що, я згодна, – підписала колаж Никитюк.
І завершує нашу добірку ще один колаж – таким кумедним чином Леся вирішила прорекламувати компанію, яка надає систему охорони для житлових будинків і квартир.
На фото – Леся і грабіжники з легендарного фільму "Сам удома".
Вітаємо Лесю з днем народження і бажаємо їй підкорювати нові вершини!
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