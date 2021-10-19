Лесе Никитюк – 34! Мы собрали 10 самых смешных постов ведущей в Instagram (фото)

Лесе Никитюк - 34. Как она шутит в Instagram? / Фото: Коллаж: Сегодня
В Instagram Леся Никитюк в ярких нарядах не только хвастается своими бесконечными ногами, но и развлекает публику шутками и забавными публикациями. Смешных постов в соцсети Леси собралось немало.
"Сегодня" выбрали самые смешные публикации Никитюк, которые она размещала в Instagram в течение последних нескольких месяцев.
Одна из самых забавных публикаций – где Леся поздравила с днем рождения своего коллегу Богдана Богдановича, который снялся вместе с ней в шоу "Ле Маршрутка".
Леся опубликовала серию фото и видео с Богданом Богдановичем, но мы считаем, что этот снимок вне конкуренции!
Никитюк любит коллажи, особенное такие забавные, как этот! На фото Леся "поменялась" головами со своим псом Рафиком.
Вот, решил выгулять хозяйку, – подписала снимок ведущая.
А вы умеете классно зависать после рабочей недели? Вот Леся умеет!
Леся любит шутить на тему пышных форм американской теледивы и бизнесвумен Ким Кардашьян. Не впервые Никитюк с помощью ретуши увеличивает себе ягодицы и предлагает фанатам посмотреть на результат:
На ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян, и посмотрите! У вас было такое? – шутит Леся в описании к фото.
Над собой ведущая тоже умеет пошутить – с помощью ретуши звездная блондинка сделала свои ноги еще более длинными:
А вы думали, как я так быстро в Киев из Одессы пришла. Одна нога здесь, другая там. Жду смешное в комментариях, – подписала снимок Леся.
На фото Леся читает газету с названием "Новости из ротовой полости". Конечно, такого издания не существует, но этот момент очень развеселил публику ведущей. Пост Леся опубликовала на следующий день после того, как взломали ее Instagram-аккаунт.
Если присмотреться, можно увидеть, что на самодельной газете написано: "Взломали Instagram Леси Никитюк".
В июле этого года Леся предложила своим подписчикам выбрать жениха, который по роду деятельности больше всего ей подходит – актер, телеведущий, миллиардер, водитель маршрутки и так далее.
Никитюк опубликовала серию коллажей с разными мужчинами – известными и не очень. Примечательно, что первое фото в подборке – это коллаж снимка Леси и фото актера из фильмов для взрослых – Джонни Синса.
Леся решила не позировать возле самолета с гламурным видом:
Все видели этих модных див, которые фоткаются перед входом на борт частного самолета, с дорогими сумками в руках, но никогда не показывают выход. Думаю, он выглядит так, – подписала фото Леся.
А вот, как Леся отреагировала на новость о расставании Илона Маска с его возлюбленной, Граймс:
Илон Маск развелся. Если что, я согласна, – подписала коллаж Никитюк.
И завершает нашу подборку еще один коллаж – таким забавным образом Леся решила прорекламировать компанию, предоставляющую систему охраны для жилых домов и квартир.
На фото – Леся и грабители из легендарного фильма "Один дома".
Поздравляем Лесю с днем рождения и желаем ей покорять новые вершины!
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