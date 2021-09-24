Ілон Маск і Граймс розлучилися після трьох років стосунків

Знаменитий підприємець, засновник Tesla та космічної компанії SpaceX підтвердив інформацію про те, що він і мати його молодшого сина більше не разом

Ілон Маск і Граймс / Фото: Getty Images

Інформацію про розставання Ілона і Граймс, які в травні минулого року стали батьками, повідомляє видання Page Six.

Можливо, є шанс, що кохані возз'єднаються, оскільки Маск дав вельми неоднозначний коментар стосовно розриву з канадською співачкою Граймс (справжнє ім'я Клер Еліс Буше).

Ми частково розлучилися, але як і раніше кохаємо одне одного, часто бачимося і знаходимося в чудових стосунках, – сказав Маск.

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За словами Ілона, по роботі йому найчастіше потрібно буде залишатися в Техасі і нерідко подорожувати за кордон, а Граймс працює в основному в Лос-Анджелесі.

Проте, під час інтерв'ю Page Six, Ілон уточнив, що Граймс "поруч з ним", а їх син – "в сусідній кімнаті".

Ілон Маск і Граймс / Фото: Getty Images

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Про те, що Ілон Маск і Граймс зустрічаються, стало відомо в травні 2018 року. У травні 2020 го у них народився син X Æ A-Xii.

Раніше Граймс розшифрувала ім'я їхнього з Ілоном сина: X означає "невідому змінну", Æ – це її "ельфійське написання Ai" (що означає любов і / або штучний інтелект), A-12 – відноситься до літака, який є "попередником SR- 17 "(їхнього улюбленого літака). Буква А також відноситься до "Архангелу" – її улюбленої пісні.

Що відомо про особисте життя Ілона Маска?

Першою дружиною Ілона Маска була канадська письменниця Джастін Маск, вони одружилися в 2000 році. Джастін народила від Ілона п'ятьох синів: Даміана, Ксавьера, Кайя, Гріффіна і Саксона. Через вісім років шлюбу сім'я розпалася.

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У 2008 році, відразу після розлучення, Маск став зустрічатися з британською актрисою Талулою Райлі. В 2010 році вони одружилися, в 2012-му – розлучилися. У 2013 році відновили шлюб, але вже через три роки знову розлучилися.

Ілон зустрічався з актрисою Ембер Херд близько року. У лютому 2020 роки актор Джонні Депп заявив, що Ембер зраджувала йому з Ілоном.

Ембер Герд і Ілон Маск / Фото: Getty Images

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