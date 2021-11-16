Леся Нікітюк про колишнього залицяльника-альфонса: "Готовий був і з жінками, і з чоловіками"

У популярної ведучої за плечима понад 10-річний досвід роботи в шоу-бізі. За ці роки зірка навчилась відчувати людей і розуміти, що кожному від неї потрібно

Лесі Нікітюк розповіла про зустріч з альфонсом. / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк, яка цієї осені повторила образ Кардаш'ян у Balenciaga, не з чуток знає, що коли заробляєш великі суми, потрібно бути готовим до того, що знайдуться люди, які захочуть на тобі нажитися. Зірка зізналась, що їй доводилося зустрічатись з альфонсами.

З одним так точно. Але провертати свої схеми зі мною він чи то побоявся, чи то не наважився, – розповіла Нікітюк в інтерв'ю журналу "Добрые советы", повідомляє Новий канал.

Водночас ведуча жартома заявила, що до неї в принципі чоловіки підходять зі страхом.

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Телеведуча зізналась, що добре розуміє людей. / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Потім я дізналася, що він — конкретний альфонс, який зустрічається з жінками за гроші. Шукає шикарного життя і готовий заради цього на все – бути і з жінками, і з чоловіками, з ким завгодно. Але, дякувати Богу, мене це обійшло стороною, — пригадала Леся.

Себе в образу дівчина не дасть — надто добре знається на людях. Окрім того, вона має за плечима понад 10-річний досвід роботи в шоу-бізнесі.

Я дуже відчуваю людей, знаю, що кожному від мене треба. У мене добре розвинена інтуїція, є нюх та чуйка на людей, — додала ведуча.

До речі, раніше Леся Нікітюк зізналась, що вірить у містику. Телеведуча користується послугами мольфара. За словами зірки, таким чином вона намагається захистити себе від негативу. Хто ще із знаменитостей вірить у потойбічні сили, читайте у нашому матеріалі.

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