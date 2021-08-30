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Лілія Ребрик зворушливо привітала красуню-дочку з 9-річчям: Копія мами!

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 серпня, 11:14
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Телеведуча "Ранку з Україною" та акторка Лілія Ребрик залишила для дочки душевні побажання і показала шанувальникам її нову фотосесію, зроблену біля будинку
Старша дочка Лілії Ребрик святкує 9-річчя
Старша дочка Лілії Ребрик святкує 9-річчя / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Старшій доньці Лілії Ребрик, яка нещодавно показала, як вона підросла, сьогодні виповнюється вже дев'ять років. З цього приводу телеведуча опублікувала цілу серію нових фото Діани, на яких вона позувала у святковому вбранні.

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Кадрами Лілія Ребрик поділилася в Instagram. На фото Діана була в рожевій сукні з чорними вставками, а на її волоссі була прикраса у вигляді квітки. Телеведуча побажала доньці сміливо йти вперед, тому що її батьки завжди будуть за її спиною.

9 років ти вчиш нас бути батьками, тримаєш нас в тонусі і робиш найщасливішими. Ти така розумничка і така красуня! Донечко, йди тільки вперед, сміливо мрій та нічого не бійся, у тебе завжди за спиною є мама й тато Андрій Дикий, твоя #дикасімейка. Ми тебе дуже сильно любимо! Ми в тебе віримо! – написала Лілія Ребрик.

Дочка Лілії Ребрик, Діана
Дочка Лілії Ребрик, Діана / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Привітали Діану і колеги Лілії Ребрик – Анатолій Анатоліч, Ольга Сумська, Ілона Гвоздьова.

  • "Вітаємо нашу зірочку! Успіхів і віри в себе красуні Діаночці!"
  • "Вітаю"
  • "Копія матусі, щастя тобі, дівчинка"
  • "Як схожа на маму. Щастя, їй безмежного на все літа!"

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Детальніше про стосунки Лілії Ребрик з її татом – дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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