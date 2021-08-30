Лілія Ребрик зворушливо привітала красуню-дочку з 9-річчям: Копія мами!

Старшій доньці Лілії Ребрик, яка нещодавно показала, як вона підросла, сьогодні виповнюється вже дев'ять років. З цього приводу телеведуча опублікувала цілу серію нових фото Діани, на яких вона позувала у святковому вбранні.
Кадрами Лілія Ребрик поділилася в Instagram. На фото Діана була в рожевій сукні з чорними вставками, а на її волоссі була прикраса у вигляді квітки. Телеведуча побажала доньці сміливо йти вперед, тому що її батьки завжди будуть за її спиною.
9 років ти вчиш нас бути батьками, тримаєш нас в тонусі і робиш найщасливішими. Ти така розумничка і така красуня! Донечко, йди тільки вперед, сміливо мрій та нічого не бійся, у тебе завжди за спиною є мама й тато Андрій Дикий, твоя #дикасімейка. Ми тебе дуже сильно любимо! Ми в тебе віримо! – написала Лілія Ребрик.
Привітали Діану і колеги Лілії Ребрик – Анатолій Анатоліч, Ольга Сумська, Ілона Гвоздьова.
- "Вітаємо нашу зірочку! Успіхів і віри в себе красуні Діаночці!"
- "Вітаю"
- "Копія матусі, щастя тобі, дівчинка"
- "Як схожа на маму. Щастя, їй безмежного на все літа!"
Детальніше про стосунки Лілії Ребрик з її татом – дивіться в ролику:
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