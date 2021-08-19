Лобода переїхала в Європу заради безпеки дітей – визнання співачки

Світлана Лобода розповіла про своє життя в Європі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Не так давно Світлана Лобода в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" зізналася, що разом зі своїми дітьми і коханим вже кілька років живе в Європі .

Тепер же в новому інтерв'ю Світлана Лобода розповіла, що в насамперед задумалася про переїзд через дітей і щоб позбавити їх від підвищеної уваги громадськості .

Це рішення було обумовлено думками про безпеку моїх дівчаток, я виховую їх в скромності і без прив'язки до своєї "зірковості", – сказала співачка в інтерв'ю Grazia.

Світлана Лобода розповіла про нерухомість в Європі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

За словами артистки, завдяки переїзду в Європу вона знайшла певну свободу.

Жити в будиночку біля моря, серед людей, які тебе не знають – чи не це мрія будь-якого відомого людини? Просто в якийсь момент я зрозуміла, що моє життя проходить під постійним прицілом камер і це фактично позбавляє свободи всю мою родину,, – розповіла артистка.

Світлана зазначила, що вона людина досить закрита, яка любить захищати свій особистий простір від сторонніх очей.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода вперше за довгий час виступила в Україні. Як пройшов концерт співачки – дивіться в нашому матеріалі.

Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться в сюжеті:

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