Лобода переехала в Европу ради безопасности детей – признание певицы

Светлана Лобода рассказала о своей жизни в Европе / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Не так давно Светлана Лобода в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" призналась, что вместе со своими детьми и возлюбленным уже несколько лет живет в Европе.

Теперь же в новом интервью Светлана Лобода рассказала, что в первую очередь задумалась о переезде из-за детей и чтобы избавить их от повышенного внимания общественности.

Это решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек, я воспитываю их в скромности и без привязки к своей "звездности", – сказала певица в интервью Grazia.

Светлана Лобода рассказала о недвижимости в Европе / Фото: instagram.com/lobodaofficial

По словам артистки, благодаря переезду в Европу она обрела определенную свободу.

Жить в домике у моря, среди людей, которые тебя не знают — не это ли мечта любого известного человека? Просто в какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под постоянным прицелом камер и это фактически лишает свободы всю мою семью, , – рассказала артистка.

Светлана отметила, что она человек достаточно закрытый, любящий ограждать свое личное пространство от посторонних глаз.

Напомним, недавно Светлана Лобода впервые за долгое время выступила в Украине. Как прошел концерт певицы – смотрите в нашем материале.

Почему Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите в сюжете:

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