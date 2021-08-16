Лобода полетіла з України, пообіцявши шанувальникам наступний концерт вже на стадіоні

Лобода полетіла з України на чартерному літаку / Фото: instagram.com/bicholla

Уже кілька років LOBODA живе і виступає в Росії. Цього року вона повернулася до України з концертом – в Одесі її прийняли з радістю.

В Instagram-профілі Бічолла Тетрадзе опублікував кілька світлин із зіркою, повідомивши, що Свєта вирушила до Туреччини.

Дизайнер зазначив, що концерт в Одесі був неймовірним, а Лобода пообіцяла наступного разу виступити на стадіоні в Києві.

Це один з найтепліших днів у цьому році... назавжди в пам'яті... вібрації, захоплення, захват і любов! Одеса!!!! Свєта полетіла, але обіцяла обов'язково повернутися... вже дуже скоро, з великим концертом на стадіоні в Києві, – написав Тетрадзе.

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Чи вийде у Лободи виступити в Києві на такому великому майданчику – покаже час. Ми ж нагадуємо, що сьогодні в Одесі відбудеться концерт Ані Лорак, яка також прилетіла до України з Росії, щоб підзаробити.

На відміну від LOBODA, Ані підготувала для своїх шанувальників відразу два шоу, які пройдуть у клубі ITAKA 16 і 17 серпня.

До речі, на цьому майданчику в червні Тіну Кароль практично залило дощем, через що вона пішла зі сцени і відмовилася співати.

Чому Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться в сюжеті:

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