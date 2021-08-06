Лобода пояснила, чому вирішила записати пісню українською: Сталося чудо

Світлана Лобода, яка раніше опублікувала кадри зі знімального майданчика mood-video на пісню Allo в Києві, вирішила заспівати українською не просто так.
Довгий час вона хотіла попрацювати з ізраїльським режисером INDY HAIT (зняв відео для Тіни Кароль та LATEXFAUNA), але не мала для цього відповідної пісні.
Одного разу співачці прислали композицію українською і вона зрозуміла, що це те, на що вона так довго чекала.
Місяць тому сталося диво – мені прислали українську пісню, вона була приголомшлива. Плюс до всього, ця пісня – моєї енергії. І я через тиждень вже організувала зйомки відеокліпу, – поділилася LOBODA в ефірі телеканалу "Україна".
За її словами, прем'єра україномовного треку і кліпу, які Лобода називає "приголомшливим і унікальним арт-проектом", відбудеться 13 серпня.
Світлана Лобода також розповіла, де вона зараз живе. Разом зі своїми дочками артистка проводить час у власному будинку в європейському місті, назва якого тримає в таємниці. Співачці подобається, що там її ніхто не знає і це дозволяє насолодитися відпочинком з дітьми.
Дивіться інтерв'ю LOBODA в ефірі "Ранку з Україною":
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