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Лобода пояснила, чому вирішила записати пісню українською: Сталося чудо

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
6 серпня, 15:19
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Співачка зізнається, що їй постійно надсилають різні композиції, та вона довго не могла обрати подібний до її стилю трек
Світлана Лобода розповіла про свою нову україномовну пісню
Світлана Лобода розповіла про свою нову україномовну пісню / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка раніше опублікувала кадри зі знімального майданчика mood-video на пісню Allo в Києві, вирішила заспівати українською не просто так.

Довгий час вона хотіла попрацювати з ізраїльським режисером INDY HAIT (зняв відео для Тіни Кароль та LATEXFAUNA), але не мала для цього відповідної пісні.

Одного разу співачці прислали композицію українською і вона зрозуміла, що це те, на що вона так довго чекала.

Місяць тому сталося диво – мені прислали українську пісню, вона була приголомшлива. Плюс до всього, ця пісня – моєї енергії. І я через тиждень вже організувала зйомки відеокліпу, – поділилася LOBODA в ефірі телеканалу "Україна".

Світлана Лобода в студії "Ранку з Україною" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

За її словами, прем'єра україномовного треку і кліпу, які Лобода називає "приголомшливим і унікальним арт-проектом", відбудеться 13 серпня.

Світлана Лобода також розповіла, де вона зараз живе. Разом зі своїми дочками артистка проводить час у власному будинку в європейському місті, назва якого тримає в таємниці. Співачці подобається, що там її ніхто не знає і це дозволяє насолодитися відпочинком з дітьми.

Дивіться інтерв'ю LOBODA в ефірі "Ранку з Україною":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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У кінцевій концепції, яка вже затверджена і з якою ми працюємо, 98% - це україномовні пісні. Але також буде кілька пісень й іншими мовами.

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