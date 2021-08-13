Боязкість і сексуальність в новому кліпі Лободи: дивимося відео на пісню Indie Rock

Світлана Лобода продовжує день релізів – слідом за двома піснями вона презентувала кліп на україномовну версію. У ньому знялася відома топ-модель

LOBODA випустила кліп на україномовну пісню Indie Rock (Vogue) / Фото: YouTube

За сюжетом боязка героїня Лободи приходить до фотографки, яка виглядає абсолютною протилежністю – наполегливою і різкою. Свєта невміло позує на камеру, що не подобається іншій героїні і та її роздягає.

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Після цього LOBODA демонструє танець, над яким, як вона розповіла в інтерв'ю, працювала тиждень, а в кінці обидві жінки в обіймах лежать на підлозі.

Про задум відео Інді Хайта Світлана більш детально розповіла в Instagram-пості.

Моя героіня – юна дівчина, яка тільки-но починає пізнавати світ великого глянцю і себе саму, потрапляє на фотосесію до іменитого фотографа, – пише Лобода.

Роль фотографки виконала відома топ-модель Таня Рубан.

Дивіться кліп LOBODA – Indie Rock (Vogue):

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Обкладинка Indie Rock (Vogue) повторює кадр фільму італійського кінорежисера Мікеланджело Антоніоні "Фотозбільшення" (1966).

"Фотозбільшення" Мікеланджело Антоніоні / Фото: wikipedia.org

Раніше Світлана Лобода зізналася, що давно вже хотіла попрацювати з ізраїльським режисером Інді Хайтом (він зняв відео для Тіни Кароль та LATEXFAUNA), але не мала для цього відповідної пісні. Коли їй прислали композицію українською, вона зрозуміла – що зірки зійшлися.

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Дивіться інтерв'ю LOBODA в ефірі "Ранку з Україною":

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