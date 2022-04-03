Макс Барських змінив мікрофон на зброю у лавах ЗСУ

Макс Барських проходить військові навчання / Фото: instagram.com/max_barskih

Співак Макс Барських, на відміну від інших своїх колег, показав, що насправді означає захищати інтереси своєї країни. Тому виконавець відмовився від усіх проєктів у РФ і зараз продовжує захоплюватись своєю батьківщиною.

Крім того, зробити це Барських вирішив не лише словом, а й ділом. Співак вступив до лав Збройних сил України, аби захищати суверенітет нашої країни.

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У своєму Instagram музикант записав відеозвернення, в якому розповів, що зараз відбуваються військові навчання. Для шанувальників, як і самого артиста, це стало несподіванкою.

Із завтрашнього дня починаю вчення. Хто б міг уявити? Місяць тому все, що було в мене в руках, – це мікрофон, але зараз часи змінюються, – розповів шанувальникам Барських.

Раніше Макс Барських закликав українців ігнорувати всіх рашистів і не піддаватися на їхні провокації, а зберігати енергію собі.

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Також музиканти став одним із тих українських виконавців, які записали дуже зворушливі та патріотичні пісні у період війни. Сайт "Сьогодні" зібрав всі нові українські хіти в одній добірці.

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