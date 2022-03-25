Каменських, Барських, Дантес: ТОП-патріотичних воєнних пісень, від яких мурашки по шкірі (голосування)

Ми зібрали плейлист українських патріотичних пісень про любов до батьківщини, незламний духу українського народу та злочин Росії

Пісні російсько-української війни / Фото: Instagram

Звісно, тут могла бути традиційна добірка свіжих українських запальних треків. Але через війну Росії проти Україну, що триває вже місяць, музика не на часі.

Зараз багато наших артистів стали на захист країни: хтось займається волонтерством, як Даша Астаф'єва, хтось вступив до тероборони, як Андрій Хливнюк, а хтось – забезпечує гуманітарну та фінансову підтримку. Усі ми об'єднались задля одного – перемоги та миру.

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Втім, на передовій та в тилу наші зірки не забувають і про мистецтво. За ці тижні опору російським окупантам багато наших артистів заспівали на підтримку України. Вони написали патріотичні пісні, які підбадьорують та надають сил рухатись вперед до перемоги.

Ми зібрали найголовніші патріотичні воєнні пісні, які почув весь світ. Слухаймо та обираємо найособливішу!

Настя Каменських – "Я — УКРАЇНА"

NK випустила антивоєнну пісню про майбутнє нашої батьківщини, яка витримає весь біль та розквітне після закінчення війни. Текст для композиції написав репер та продюсер Потап, а музику подружжя створили разом.

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Макс Барських – "Буде весна"

Як тільки Росія вторглася в Україну, співак одразу зайняв патріотичну позицію та розірвав усі зв’язки із російськими колегами. Він записав трек українською про те, що Україна навіки жива і нас ворог нізащо не зламає.

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KAZKA – I’M NOT OK

Український гурт представив пісню про життя українців під час війни, про наші почуття та емоції. До речі, солістка гурту Олескандар Заріцька днями заспівала гімн України у центрі Нью-Йорка, демонструючи патріотизм та наш дух.

Христина Соловій – Українська лють

Співачка адаптувала гімн італійських партизанів 1940-х – Bella Chiao – до українських воєнних реалій. Текст артистка написала сама.

Go_A – Kalyna

Зірки "Євробачення-2021" представили трек про символ України — калину. У композиції можна почути замовляння про відродження нашої країни, яке обов’язково буде!

Володимир Дантес

Музикант на своїй сторінці в інстаграм опублікував відео з новою піснею, в якій озвучив найважливішу думку останніх десятиліть: ми з росіянами – не один народ! І ніколи не були такими. Також артист заспівав про те, що називаючи війну в Україні "операцією", російські війська не знали, що йдуть на смерть.

Андрій Хливнюк та The Kiffness – Ой, у лузі червона калина

Лідер українського гурту "Бумбокс" та південноафриканський музикант Девід Скотт записали музичну колаборацію на популярну українську пісню. Сучасний ремікс хіта Українських січових стрільців зробив сам Скотт. Музиканта надихнула відвага нашого виконавця, який захищає Україну.

Українці сильні, вільні та непероможні. І це доводять також артисти у своїх піснях. За нами перемога! Слава Україні!

Пропонуємо вам проголосувати за того виконавця, чия пісня змушує вас вірити у краще.

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