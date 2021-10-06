Добриднєва втекла від бойфренда-тирана і пережила анорексію: Це був аб'юз чистої води

Солістка гурту "Пара Нормальних" вперше розповіла про те, що їй довелося пережити в стосунках з ексбойфрендом. Будучи на піку слави, зірка зустріла своє кохання, яке незабаром перетворилося на аб'юз

Анна Добриднєва вперше розповіла про токсичні стосунки / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

36-річна співачка Анна Добриднєва, яка стала однією з суддів на шоу "Співають всі", зізналася, що її колишній коханий виявився справжнім тираном. За словами артистки, все починалося як казка, але завершилося – знеціненням з його боку.

У програмі "ЖВЛ" Анна Добриднєва розповіла, що спочатку бізнесмен був галантним, а їхні стосунки були схожі на казку. Усе змінилося, коли вони почали жити разом. Тоді чоловік, з яким Анна планувала весілля і сім'ю, перетворився на тирана. Він ставився до неї як до покоївки та критикував.

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Він постійно казав, що ти ось це не так зробила, і потім ось це, – поділилася співачка.

Великим ударом для співачки стало знецінення її творчості. Коли розпався гурт "Пара Нормальних", Добриднєва захотіла почати сольну кар'єру. Але обранець був проти цього.

Анна Добриднєва / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Правда, на цьому чорна смуга в житті Анни не закінчилася. У той період квартиру співачки пограбували, а з одною випущеною піснею концерти артистка давати не могла. Зірка виживала за допомогою різних підробітків – записувала беки, писала пісні в співавторстві. Такий стрес привів до нервової анорексії – зірка сильно схудла.

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