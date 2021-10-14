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Максим Чмерковський розповів, як кинув дружину, а потім повернувся до неї: Це чоловіча дурість

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
14 жовтня, 22:35
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Україно-американський чемпіон світу з латинських танців і хореограф Максим Чмерковський вперше поділився історією про те, як на початку стосунків він несподівано розійшовся зі своєю майбутньою дружиною
Максим Чмерковський розповів про розставання з дружиною
Максим Чмерковський розповів про розставання з дружиною / Фото: Скріншот з YouTube, Колаж: Сьогодні

Суддя шоу "Танців з зірками", останній ефір якого залишила Lida Lee, Максим Чмерковський колись дуже пошкодував про своє, як він висловився, дурне рішення.

Коли Макс зустрічався зі своєю майбутньою дружиною Петою, в якийсь момент він "злякався" і розлучився з нею. І сталося це все максимально ніяково.

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Це було дуже нерозумно, чоловіча дурість. Я просто, напевно, злякався...Ми їхали в аеропорт. Вона мене намагалася вивести на розмову, мовляв, що відбувається зі мною... А я все не міг їй сказати, і вже приїхавши в аеропорт, вона здала валізу. І в цей момент я подивився і сказав якусь дурницю – мовляв, давай зробимо паузу, щось в цьому роді, – поділився спогадами Максим в інтерв'ю "Слава +".

Пета Маргатройд і Максим Чмерковський
Пета Маргатройд і Максим Чмерковський / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

За словами Чмерковського, його батьки і друзі були в шоці від того, що Макс розлучився з Петою. На щастя, пара змогла відновити стосунки. Майбутня дружина ще довгий час була ображена на Чмерковського. Зараз подружжя ростить чотирирічного сина Шая і проживає в США.

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Дивіться повне інтерв'ю Максима Чмерковського для "Слави +":

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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