Максим Галкін потрапив до чорного списку Мінкульту

Галкіна внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці. / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Мінкульт за поданням СБУ внесло Максима Галкіна, який вирішив опублікувати у Instagram фото без фільтру, до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомили в прес-службі відомства.

Санкції щодо чоловіка Алли Пугачової діють з середи, 3 листопада. Станом на сьогодні у чорному списку перебувають 259 діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці України.

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Скриншот: mkip.gov.ua

Тепер Галкіну буде заборонений в'їзд до нашої країни, а також фільми та мюзикли за його участі не можна буде транслювати на українському телебачені.

Однак з чим пов'язане таке рішення наразі не уточнюється.

Нагадаємо, що Галкін у 2015 році потрапив також до бази на сайті "Миротворець" через поїздки до тимчасово окупованого Криму з порушенням держкордону України. Йдеться про поїздку артиста до Криму 2014-го, де він взяв участь у концерті "День Росії", якій відбувався на площі у Ялті.

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Напередодні Служба безпеки помилково внесла українського актора Валентина Томусяка до чорного списку Мінкульту. Сам артист був здивований таким рішенням. Водночас у відомтсві пояснили, чому актор був внесений до цього списку.

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