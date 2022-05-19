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Віра Брежнєва самостійно завантажує фури гуманітаркою для українців у Польщі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 травня, 09:55
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З перший днів війни співачка, яка жила та працювала в РФ, висловлювала підтримку рідній Україні. Зараз зірка не лише на словах, але й на ділі допомагає Батьківщині
Віра Брежнєва збирає гуманітарку у Польщі
Віра Брежнєва збирає гуманітарку у Польщі / Фото: instagram.com/ververa

Артистка родом з міста Кам'янське Дніпропетровської області після початку війни Росії проти України виїхала до Італії. Там Віра Брежнєва волонтерила у центрі для допомоги біженцям.

Днями зірка прилетіла до Варшави, де вирішила допомогти у волонтерському центрі упаковувати гуманітарний вантаж для України.

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Скріншот Instastories

Волонтерка Ольга Руднєва розповіла в Instastories, що артистка від ранку самостійно завантажувала фури гуманітаркою на складі, поки чоловіки відпочивали.

Скріншот Instastories

Хлопці ще не прокинулися, тому рання пташка Віра Брежнєва вантажить фури з самого ранку. Всі, кому ми обіцяли, дивіться. Віра дійсно завантажує фури, – наголосила Руднєва.

Скріншот Instastories

На кадрах видно, що Брежнєва у звичайному спортивному костюмі та салатовому жилеті возила вантаж по складу. Також вона контролювала процес завантаження транспорту.

Сама ж співачка у Instastories зазначила, що обожнює працювати в Help Ukraine Center. Зірка також пояснила, що організації зараз не вистачає.

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Скріншот Instastories

Як відомо, на склад благодійної організації Help Ukraine Center, де волонтерить Брежнєва, уся гуманітарка
надходить від небайдужих людей, які просто хочуть допомогти українцям. Там волонтери її розвантажують та завантажують у фури, які відвозять допомогу в різні міста України.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва та Валерій Меладзе відмовилися співати для росіян у Туреччині.

Також ми писали, що один з російських музичних каналів вніс Віру Брежнєву та Валерія Меладзе до чорного списку. Окрім того, співачці заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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