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MamaRika з чоловіком мріють усиновити дитину після війни: "Ми впевнені, що будемо добрими батьками"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 травня, 20:24
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Українська співачка MamaRika та її чоловік Сергій Середа всерйоз замислюються про те, щоб усиновити малюка після закінчення війни в Україні
MamaRika та Сергій Середа хочуть усиновити дитину
MamaRika та Сергій Середа хочуть усиновити дитину

Війна зруйнувала сотні українських сімей і багато малюків, на жаль, залишилися без батьківського тепла. Слідом за сім'єю Каті Осадчої та Юрія Горбунова про свої плани усиновити дитину після закінчення війни заговорила співачка MamaRika.

Виконавиця зізналася, що вони з чоловіком, актором Сергієм Середою, серйозно налаштовані взяти у сім'ю дитину з дитячого будинку. Про це MamaRika розповіла в інтерв'ю "Слава+".

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Я хочу допомогти як мінімум одній дитині і хочу стати для неї мамою. Якщо хоч одне життя ми зможемо згладити своєю присутністю, зняти цей стрес і дати дитині майбутнє. Ми впевнені, що будемо добрими батьками. Ми любитимемо і віддаватимемо себе повністю, – поділилася MamaRika.

За словами співачки, вони давно обговорюють із чоловіком таку можливість. Раніше пара хотіла спочатку народити ще одного свого малюка, але, як каже MamaRika, плани можуть змінитись. Однак, поки в країні ведений військовий стан, процедура усиновлення не проводиться за законом, тому подружжя має час підготуватися і все ретельно обміркувати.

Ми ще не розуміємо, як це правильно можна зробити. Немає значення, яке в дитини минуле. Ми будемо дивитися по ситуації – буде це дитина, яка постраждала від війни, або дитина, яка вже була у притулку. Долі різні, але головне, що є такий намір та така мета, – розповіла виконавиця.

Нагадаємо, що нещодавно MamaRika з 9-місячним сином повернулася до України.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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