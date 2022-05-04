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Не витримавши розлуки з чоловіком, MamaRika з 9-місячним сином повернулася до України

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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4 травня, 10:06
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Незважаючи на те, що небезпека нікуди не поділася, співачка все ж таки прийняла рішення приїхати в Україну
Співачка розповіла про рішення повернутися в Україну
Співачка розповіла про рішення повернутися в Україну / Фото: instagram.com/mamarika_official

Вже третій місяць триває російське вторгнення до України. Не оголошена рашистами війна – те, що змінило життя кожного з нас. Цінності зазнали змін, і зараз кожна мить, проведена з коханими людьми, – на вагу золота. Заради такої зустрічі українська співачка MamaRika з маленькою дитиною повернулася до України.

Шанувальники MamaRika знають, що зірка з малюком на руках поїхала в березні до Молдови, а потім – до Польщі. Ця поїздка була дуже непростою, але щоб врятувати сина від війни, артистка була готова на все. У Варшаві MamaRika прожила півтора місяці. Але нещодавно на сторінці в Instagram повідомила, що не змогла більше виносити розлуку та повернулася в Україну до чоловіка.

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Я не витримала і повернулася в Україну, на рідну землю, в обійми коханого. Чи слід говорити, що ці троє на фото зараз найщасливіші люди у світі? Саме так, після 1,5 місяця розлуки, возз'єднанням нашої родини вчора ми святкували 9 місяців Давидика. Насолоджуємося кожною миттю разом, а вже завтра презентуємо вам таку довгоочікувану, вистраждану пісню про найважливіше…

- підписала зворушливий знімок співачка.

MamaRika з чоловіком та сином
MamaRika з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mamarika_official

Відомо, що до Польщі MamaRika їхала не як біженка, там живе її мама, яка у цей непростий період дуже допомагала їй із дитиною. Зараз дівчина не може натішитися своїм щастям від зустрічі з коханим – Сергієм Середою.

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Артистка повернулась додому на свій страх та ризик
Артистка повернулась додому на свій страх та ризик / Фото: instagram.com/mamarika_official

Також разом із шанувальниками ми чекаємо на музичну новинку від MamaRika: немає сумнівів, що вона буде дуже актуальною в нинішніх реаліях.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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