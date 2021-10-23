Холостячка 2: відразу троє чоловіків залишили шоу, але одному з них Злата поставила умову

У шостому випуску шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч відправила додому відразу кілька чоловіків – це стало несподіванкою для всіх учасників проєкту

Дізнайтеся, хто залишив шоу "Холостячка-2" у шостому ефірі / Фото: instagram.com/holostyakstb

У минулому випуску "Холостячка-2" шоу покинув поліцейський Олександр Борзенко, а вже в цьому випуску шоу Злата Огнєвіч відправила додому відразу тьох учасників. Хто ж зняв "маски" перед Златою?

До речі, маски! Не забудьте, що 23 жовтня на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра другого сезону грандіозного шоу "Маска"!

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Влад Ясько

Першим, хто залишив проєкт ще до церемонії троянд, став наймолодший учасник шоу – Влад Ясько. У цьому випуску чоловіки проходили тест на детекторі брехні. Влад постійно уникав відповідей на прості запитання – наприклад, чи готовий він створити сім'ю зі Златою.

Мені не хочеться, щоб ти витрачав свого часу. Тому що ти не впевнений у своїх почуттях, не впевнений, чи готовий ти будувати стосунки. Я тебе поважаю і, через повагу до тебе, відпускаю, – каже Злата.

Фото: скріншот відео

Вінченцо Дулепа

Вінченцо весь час говорив Златі про свою закоханість. Як каже Огнєвіч, в його словах мало щирості і багато "акторської гри". Особливо помітно це стало в цьому випуску, коли Злата, Вінценцо і Андрій Хвірткевіч знімали відеокліп.

Енцо, ти сказав, що у тебе з'явилася закоханість, але мені здається, що тільки на камеру, – сказала Огнєвіч.

Фото: скріншот відео

Роман Свечкоренко

У цьому випуску з'ясувалося, що Роман Свечкоренко ще не розлучений з дружиною. Розсталися вони давно, але офіційно ще не розлучені.

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Златі не сподобалося, що Роман відразу не повідомив їй, що шлюборозлучний процес ще триває. Оскільки Огнєвія відчуває до нього симпатію, вона поставила чоловікові умову: він має завершити розлучення, і тоді зможе повернутися на проєкт у будь-який момент.

Фото: скріншот відео

До слова, раніше Роман уже розповів про розлучення зі своєю дружиною.

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