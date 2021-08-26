Пісні Кузьми Скрябіна оцінили в 44 грн – нові деталі про скандал за спадщину співака

Нещодавно Ольга Кузьменко записала звернення і заявила про неправомірні дії українського лейбла Moon Records і його власника Андрія Пасічника по відношенню до творчої спадщини її сина

Мама Кузьми Скрябіна розповіла нові деталі скандалу з піснями співака / Фото: Скріншот з YouTube

Мама Скрябіна звинуватила лейбл у викраденні авторських прав на творчість музиканта і блокування пісень Кузьми в Youtube. Андрій Пасічник назвав все брехнею і зазначив, що компанія виплачувала сім'ї Кузьми роялті. Власник Moon Records додав, що лейбл завжди працював чесно і попросив маму музиканти не дезінформувати громадськість.

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В інтерв'ю "Гордон" Ольга Кузьменко зазначила, що за три роки, коли пісні Кузьми звучали на телебаченні і по радіо, авторські відрахування були маленькими або їх зовсім не було.

Мама Кузьми Скрябіна розповіла, що український лейбл намагається видалити YouTube канал сина / Фото: скриншот

З 1 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року авторські відрахування склали 1146 грн, або 44 грн на місяць.

А за другий квартал 2018 року компанії "Кузьма Скрябін" було нараховано авторської винагороди 65,30 грн, за третій квартал роялті – 0 грн ... Світлана (дружина Кузьми) довго не говорила мені про цю ситуацію, але потім все ж поділилися. А я не можу спокійно спостерігати, як грабують близьких людей Андрія , – розповіла мама Скрябіна.

Довгий час Ольга Кузьменко домагається, щоб їй показали звіти дистриб'юторів, але поки безрезультатно. Зараз відкрито кримінальну справу, яка розслідується за статтею "шахрайство", але є великі проблеми через перешкоджання слідству.

Проблема в тому що звіти по відрахуваннях не відчиняють навіть слідчим . Це затягує розгляд. Тому складно називати якісь дати. Наскільки мені відомо, звіти в Україні можуть і не зберігати, а тримати їх в Росії або в Чехії, – розповіла мама Кузьми.

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Відреагувала Ольга Михайлівна і на слова Андрія Пасічника, що права на пісні "Скрябіна" належать не тільки спадкоємцям співака .

Мама Кузьми Скрябіна відповіла на звинувачення Андрія Пасічника / Фото: Скріншот з YouTube

Вона розповіла, що спочатку власник лейблу Moon Records почав підмовляти хлопців з існуючої групи оскаржити авторство на пісні її сина. Але музиканти були на боці родини Скрябіна і попросили не втягувати в цю історію. Трохи пізніше Пасічник звернувся до артистів старого складу "Скрябіна".

Ольга Кузьменко розповіла, що на пісні Кузьми Скрябіна претендують чотири людини – Сергій Гера, Андрій Підлужний, Ростислав Домішевський і Юлія Лорд.

Мама Кузьми задається питанням, чому музиканти не висували ніяких прав поки співак був живий.

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Нагадаємо, Кузьму "оживили" для святкового концерту до Дня Незалежності: