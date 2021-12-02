Меган Маркл назвали найвпливовішим членом королівської родини, і ось чому

/ Фото: Getty Images

Може найбагатшою дитиною у світі і є дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон, але найвпливовішим членом королівської родини назвали Меган Маркл. Все тому що ім'я дружини принца Гаррі цього року шукали найчастіше . Навіть Єлизавета II не отримала стільки пошукових запитів та згадок у Мережі.

Як пише Daily Express, запитів у Google-пошук було близько 7,4 мільйона разів. У хештегах в Instagram ім'я герцогині Сассекської фігурувало 10,4 мільйона разів.

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Меган Маркл має великий вплив, як пов'язала своє життя з принцом Гаррі. Її хоробрість і сміливість у тому, що вона може говорити про такі проблеми, як расизм, відпустку по догляду за дитиною, розширення прав та можливостей жінок. Її голос звучить потужно та непохитно, – каже представник компанії Design Bundles, яка замовила дослідження.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Зазначимо, що цього року Меган Маркл та принц Гаррі давали багато приводів для розмов. Згадаймо лише інтерв'ю бунтівної пари Опрі Вінфрі. Ці одкровення герцогів Сассекських про життя у королівській сім'ї обговорювалися не один місяць.

Меган Маркл та принц Гаррі стали батьками вдруге, але й тут не обійшлося без скандалів. А все через ім'я дочки пари.

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Декілька разів принц Гаррі приїжджав до Лондона, і всі гадали, чи приїде з чоловіком Меган Маркл.

А зовсім недавно стало відомо, що пара відмовилася від запрошення Єлизавети II провести Різдво разом із королівською сім'єю.

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