Мішина натякнула, чому вони з Еллертом розстались: Все абьюзивно і токсично

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розійшлися влітку 2021 року. / Фото: Instagram

Фанати все ще наділися на те, що кохані разом. Втім, на них знову очікувало розчарування – Мішина та Еллерт відписалися один від одного у соцмережах та навіть видалили спільні фото. Сама ж Ксенія наголосила, що вона остаточно розірвала стосунки з Сашею та не планує їх відновлювати.

У програмі Олексія Дурнєва, зірка вперше натякнула на причини розставання з Еллертом, але офіційно їх не називала. Зокрема, йшлося про токсичність і абьюз у цьому романі.

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Ба більше, коли Льоша жартома висловив сподівання, що їхні стосунки відновлються, то Мішина заявила, що вони остаточно розійшлися. А судячи з виразу обличчя та міміки акторки, їй неприємна тема роману з Сашею.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/ellert_a

Також Дурнєв пожартував про те, що слова Мішиної про розставання з шоуменом можна вирізати з шоу, вказавши на те, що парочка часто влаштовувала гучні розриви й яскраві примирення. Однак Ксенія дала зрозуміти, що це не так.

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Окрім того, у програмі згадали про романтичний жест Олександра, коли той орендував вертоліт і оригінально зізнався у коханні артистці. Проте, за словами Мішиної, зараз такий вчинок "не спрацює".

Дурнєв також відмітив і поїздку експари в Буковель, коли ті щасливі каталися на санях та знімали це на відео. Втім, у відповідь на це Ксенія неочікувано заговорила про абьюз та токсичність.

Так, каталися, прикольно...Я просто люблю все, що страшно. Все, що страшно і токсично... Все, що абьюзивно – я люблю, але на деякий час, потім все, – заявила Мішина.

Можливо, у стосунках з Еллертом панували токсичність і абьюз. Адже Мішина натякнула саме на ці проблеми. Однак що насправді відбувалося між нею та екскоханим – вона не розповіла. Тож фанам залишається лише здогадуватись.

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Коли Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розлучилися

Нагадаємо, Ксенія була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті "Холостячка". У фіналі шоу жівчина вибрала Олександра Еллерта, з яким у неї зав'язалися теплі стосунки.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відписалися один від одного в Instagram / Фото: пресс-служба СТБ

Однак у липні 2021 року стало відомо, що одна з найбільш обговорюваних пар українського шоу-бізнесу розлучилися.

Мішина не стала розкривати деталі розставання, але повідомила про це драматичними словами:

Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не повинна мати ніякого відношення до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення, – написала вона в Instagram.

Втім, після заяви про розрив, Мішину та Еллерта "застукали" разом на відпочинку.

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