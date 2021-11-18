В Інстаграмі у бан: Ксенія Мішина відписалася від Еллерта у соцмережах

Численні шанувальники, затамувавши подих, продовжують стежити за особистим життям Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта та дізнаються нові деталі

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відписалися один від одного в Instagram / Фото: пресс-служба СТБ

Ксенія Мішина нещодавно розповіла про своє розлучення з Олександром Еллертом, хоча в душі фанатів все ще теплилася надія на те, що кохані все ж таки разом . Але шанувальників знову очікувало розчарування – Мішина та Еллерт відписалися один від одного у соцмережах та видалили спільні фото .

На сторінці актриси в Instagram більше не залишилося нічого, що нагадувало б про роман з Олександром Еллертом. Мішина видалила всі фото з екс-коханим і виключила його з-поміж 354 підписок.

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А ось у мікроблозі Еллерта все ж таки залишилося пару знімків, коли "холостячка" і комік ще були щасливі разом. На фото зіркова кілька весело позує разом із сином Ксенії Платоном та донькою Олександра Еліною. Також колишній актриси вирішив не видаляти фото із Платоном, під яким написав вітання у день його народження. Фото, які ніколи не захочеться видалити, можна зробити із новим стильним смартфоном.

Такі вчинки явно натякають на те, що розлучення пройшло не гладко . Мабуть, букети, які Еллерт надсилав Мішиній після сварки , не змогли згладити конфлікт.

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