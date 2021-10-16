Що відомо про Анну Неплях, яка стала Міс Україна Всесвіт 2021 (фото)

Минулого вечора визначилося ім'я дівчини, яка представлятиме Україну на "Міс Всесвіт 2021". Цього року міжнародний конкурс пройде в Ізраїлі

Що відомо про Анну Неплях / Фото: instagram.com/neplyah/

Минулого вечора в Києві пройшов фінал конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2021". 15 фіналісток змагалися за корону, та вона і титул найкрасивішої дівчини країни, дісталися 27-річній Анні Неплях з Дніпра.

Що відомо про Анну Неплях

Ви вже знаєте, що Анна була учасницею 10-го сезону шоу "Холостяк". Та з Максом Михайлюком у дівчини не було шансів і вона покинула проєкт.

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Неплях закінчила Київський університет будівництва і архітектури. Вона деякий час працювала моделлю. Анна пише картини – живописом вона захоплювалася ще зі школи, а вже в старшому віці закінчила курси і вирішила продавати свої роботи.

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Переможниця "Міс Україна Всесвіт" була в аб'юзивних стосунках. Вони з хлопцем часто сварилися і скандалили, через це, як розповідала Неплях, вона на час кинула своє хобі.

Як і усі "інста-діви" (у Анни майже 300 тисяч фоловерів), дівчина багато подорожує, а свої світлини з Таїланду або Італії супроводжує надихаючими текстами.

До речі, потрапити на конкурс краси Анна Неплях мріяла з дитинства. Її випадок можна сміливо назвати доказом того, що мрії збуваються, якщо йти їм назустріч.

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