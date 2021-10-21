Як Міс Україна Всесвіт Анна Неплях виглядала в дитинстві (фото)

Після перемоги в конкурсі краси Анна Неплях зіткнулася з хвилею Хейта і вже встигла потрапити в кілька скандалів . "Міс Україна Всесвіт-2021" не реагує на критику на свою адресу. Модель зараз насолоджується своєю перемогою на конкурсі і зазначає, її дитяча мрія збулася.
Анна активно веде Instagram і вирішила показати підписникам, як вона виглядала в дитинстві.
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А ти віриш у свою мрію? – підписала Неплях фото, яке стало мемом.
Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю Неплях розповіла, що ніяких пластичних операцій не робила , "обличчя не колола", тільки трохи "попрацювала" над зубами.
Пластичних операцій не робила. Груди своя, зуби свої. Зараз ношу елайнери для вирівнювання зубів. Обличчя не колола. Єдине, 9 місяців тому останній раз вколола губи, але гіалуронова кислота швидко виводиться з організму. Більше нічого зі своєю зовнішністю не робила.
Уже в грудні Анна відправиться представляти Україну на міжнародному конкурсі краси – "Міс Всесвіт 2021". Зазвичай конкурс проходить в США, але в цьому році він відбудеться в Ізраїлі .
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