Молоді та красиві: Єлизавета ІІ з принцом Філіпом на зустрічі з подружжям Кеннеді – рідкісне архівне фото

З'явилось нове архівне фото Єлизавети ІІ / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily
Цьогоріч Єлизавета II святкує 70-річний ювілей правління. Королева стала на престол 6 лютого 1952 року у віці 25 років. До цього королем був батько Єлизавети – король Георг VI.
Наразі Єлизавета II – найстаріший монарх в британській історії, а також найстарішою главою держави у світі.
Як відомо, платиновий ювілей британська королева відзначатиме влітку. А до цього, 21 квітня Єлизавета святкуватиме день народження – Її Величності виповниться 96 років.
А поки королівський палац в Instagram вирішив ділитись чорно-білими знімками Єлизавети ІІ, які робили упродовж її правління. Нещодавно оприлюднили світлину молодої королеви у компанії Шарля де Голля.
Нині ж вирішили показати фото 1961 року, на якому зображені Єлизавети ІІ з принцом Філіпом у компанії Джона та Жаклін Кеннеді.
Президента Джона Кеннеді та першу леді Жаклін Кеннеді вітають королева та герцог Единбурзький у Букінгемському палаці, – йдеться в описі кадру.
Також зазначається, що під час правління Її Величності було 14 президентів США, і, за винятком президента Ліндона Джонсона, королева зустрілася з кожним.
Раніше ми повідомляли, що у Вестмінстерському абатстві відбулася панахида за принцом Філіпом. Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці, її супроводжував принц Ендрю.
Також читайте у матеріалі, як змінилася британська королева за 70 років правління.
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