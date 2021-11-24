Моргенштерну довелося виїхати з Росії після звинувачень у торгівлі наркотиками

Моргенштерн потрапив у черговий скандал через наркотики / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Репер, у якого вже не вперше виникають проблеми із законом , ніяк не прокоментувала звинувачення Бастрикіна Але з'явилася інформація, що Моргенштерн разом зі своєю дружиною Діларою вирішили залишити Росію.

Як пише Telegram-канал URA.RU, репер Смоленську сів на поїзд до Мінська разом із дружиною та охороною.

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Адвокат Моргенштерна Сергій Жорін уже встиг відреагувати на новину. Він не знає, де зараз музикант.

Бачив цю інформацію. Я не можу її ні підтвердити, ні спростувати. У мене таких відомостей немає, – сказав Жорін у коментарі "Говорить Москва".

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

У свою чергу концертний директор репера сказав, що Моргенштерн у Білорусії виступить на приватній вечірці місцевого мільярдера. Про це пише Telegram-канал "НеМалахов".

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Варто зазначити, що Моргенштерна вже не вперше звинувачують у пропаганді наркотиків, а нещодавно його творчість взагалі хотіли заборонити в Росії .

В інтерв'ю Дмитру Гордону репер розповідав про те, що у разі сильного тиску з боку "верхівки" готовий виїхати з Росії і розпочати життя в іншій країні.

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