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Кортні Кардаш'ян таємно вийшла заміж за Тревіса Баркера – ЗМІ

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 17:59
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Закордонні видання заговорили про таємне весілля старшої із сестер Кардаш'ян Кортні. Пара обмінялася кільцями відразу після "Греммі" у Лас-Вегасі
Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер
Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер / Фото: Getty Images

Після невдалого шлюбу зі Скотом Дисіком шанувальники Кардаш'ян не могли дочекатися, коли Кортні знову вийде заміж. І схоже, це таки сталося.

Західні ЗМІ трубять про таємне весілля 41-річного Кортні з барабанщиком рок-групи Blink-182 Тревісом Баркером, з яким модель побралася у жовтні минулого року.

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Як повідомляє TMZ , таємна церемонія Кортні та Тревіса пройшла в одній із каплиць Лас-Вегаса в ніч з 3 на 4 квітня, відразу ж після проведення "Греммі".

За інформацією інсайдерів, пара вже мала свідоцтво про шлюб і вони просто хотіли провести невелике торжество для себе. Як і заведено в Лас-Вегасі, вінчав пару переодягнений Елвіс Преслі.

Втім, фото нових подружжя папараці зробити так і не змогли, адже Кортні і Тревіс дуже оперативно викликали свою охорону і втекли від настирливих фотокамер.

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Крім того, у Мережі дуже активно обговорюють можливу вагітність Кортні. Причиною для цього стало вбрання селебріті на червоній доріжці "Греммі".

Шанувальники помітили у Кортні животик
Шанувальники помітили у Кортні животик / Фото: Getty Images

Раніше Кім Кардаш'ян вперше опублікувала спільні фото з Пітом Девідсоном.

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Також нагадаємо, Кріс Дженнер, Хлоє, Кендал і Кайлі підтримали Україну.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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