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Казкова готика: Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер зіграли весілля в Італії

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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23 травня, 11:19
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Готична весілля Кортні Кардаш'ян та її дружина Тревіса Баркера пройшла в Італії та вразила шанувальників своєю розкішшю.
Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер зіграли третє весілля в Італії
Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер зіграли третє весілля в Італії

Сімейство Кардаш'ян відоме своєю любов'ю зробити все більше і багатшим. Так Кортні Кардаш'ян та її новоспечений чоловік Тревіс Баркер після першого весілля у Лас-Вегасі вирішили не зупинятися та провели розкішну урочистість в Італії.

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Весілля Кортні Кардаш'ян та Трвіса Баркера
Весілля Кортні Кардаш'ян та Трвіса Баркера

Церемонія пройшла у стародавній фортеці Кастелло Браун у Портофіно. Пара орендувала приморський комплекс Доменіко Дольче та Стефано Габбана, щоб стильно відсвяткувати урочистість із друзями та членами сім'ї. Серед зіркових гостей були Меган Фокс та Machine Gun Kelly, Андреа Бочеллі, Марк Хоппус та інші.

На весілля Кортні приїхала вся родина Кардаш'ян
На весілля Кортні приїхала вся родина Кардаш'ян

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Все, від весільного декору до вбрання гостей, було витримано у готичній тематиці. Наряд нареченої також був наданий іменитим брендом Dolce&Gabanna із соборною фатою – біла міні-сукня була прикрашена мереживом, а на голові у Кортні була фата із зображенням ікони.

Кортні Кардяшьян вибрала сукню від Dolce&Gabanna
Кортні Кардяшьян вибрала сукню від Dolce&Gabanna

Ходять чутки, що бренду Dolce&Gabanna довелося непогано вкластися в торжество і буквально просити Кортні, щоб саме вони створили образ молодят.

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Весілля Кортні Кардашьян пройшло у готичному стилі
Весілля Кортні Кардашьян пройшло у готичному стилі

Сімейство Кардаш'ян прибуло у складі і теж намагалося не відставати від нареченої по красі вбранням. Наприклад, матуся Кріс обрала ніжно-рожеве вбрання з пір'ям та мереживом.

Кріс Дженнер приїхала на весілля дочки
Кріс Дженнер приїхала на весілля дочки

А ось Кім з'явилася в образі "вдови" – чорні мережива та хрест на грудях зробили образ ефектним. До того ж, зірка оновила зачіску та шокувала блондом.

Кім Кардашьян на весіллі Кортні
Кім Кардашьян на весіллі Кортні

Церемонія в Італії стала третім весіллям Кортні та Тревіса. Вдруге пара зіграла невелике торжество для двох у Санта-Барбарі.

Раніше ми повідомляли, що сім'я Кардаш'ян-Дженнер підтримала Україну.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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