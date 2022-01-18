На кого більше схожа Шайло Джолі-Пітт? (ГОЛОСУВАННЯ)

Шайло Джолі-Пітт успадкувала чарівну зовнішність від своїх знаменитих батьків / Фото: https://www.instagram.com/shiloh_jolie6/
Діти зірок викликають у публіки не менший інтерес, ніж їхні батьки. Тому ми регулярно публікуємо матеріали про зіркових нащадків. Пропонуємо вам проголосувати за те, на кого більше схожа Шайло Джолі-Пітт, дівчина, яка регулярно з'являється на сторінках таблоїдів.
Трохи історії. Шайло Нувель Джолі-Пітт народилася 27 травня 2006 року в Намібії. Вона стала третьою дитиною Анджеліни Джолі та Бреда Пітта після усиновлених Меддокса та Захари, а також їхньою першою біологічною дитиною. Роман пари зав'язався на зйомках фільму "Містер та Місіс Сміт".
До речі, саме вагітність Джолі стала приводом для офіційного оголошення про роман, адже на момент знайомства з Джолі Пітт був одружений з Дженніфер Еністон. З того часу увесь світ розділився навпіл: на табір шанувальників Джолі та прихильників Еністон.
Хай там як, а від народження до Шайло Джолі-Пітт було прикуто багато уваги. У пресі багато говорили про зовнішність дівчинки. За роки стиль Шайло зазнав змін. Вона любила одягатися, як хлопець. А в дитинстві, як зізнавалися зіркові батьки, вона навіть просила називати себе Джоном, а потім зробила коротку стрижку.
Також у ЗМІ писали про намір Шайло змінити стать, нібито вона навіть пила гормональні препарати у зв'язку з цим, але офіційного підтвердження новини так і не надійшло.
Тоді багато хто говорив, що Шайло – копія свого батька.
Зараз 15-річна Шайло активно вивчає іноземні мови, обожнює танцювати (у TikTok вже є відповідні відео), любить готувати та грати на музичних інструментах.
А з недавніх пір вона також активно разом із мамою, у якої нещодавно знайшовся ще один син, відвідує червоні доріжки заходів.
Саме ці появи останнім часом і стали приводом для того, щоб у Мережі активно обговорювали, на кого більше схожа дівчина.
Цей же кадр говорить і про схожість Шайло з батьком.
Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.
Також читайте ексклюзивне інтерв'ю з дочкою Ольги Сумської – Ганною.