На кого більше схожа Шайло Джолі-Пітт? (ГОЛОСУВАННЯ)

Шайло Джолі-Пітт успадкувала чарівну зовнішність від своїх знаменитих батьків / Фото: https://www.instagram.com/shiloh_jolie6/

Діти зірок викликають у публіки не менший інтерес, ніж їхні батьки. Тому ми регулярно публікуємо матеріали про зіркових нащадків. Пропонуємо вам проголосувати за те, на кого більше схожа Шайло Джолі-Пітт, дівчина, яка регулярно з'являється на сторінках таблоїдів.

Трохи історії. Шайло Нувель Джолі-Пітт народилася 27 травня 2006 року в Намібії. Вона стала третьою дитиною Анджеліни Джолі та Бреда Пітта після усиновлених Меддокса та Захари, а також їхньою першою біологічною дитиною. Роман пари зав'язався на зйомках фільму "Містер та Місіс Сміт".

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До речі, саме вагітність Джолі стала приводом для офіційного оголошення про роман, адже на момент знайомства з Джолі Пітт був одружений з Дженніфер Еністон. З того часу увесь світ розділився навпіл: на табір шанувальників Джолі та прихильників Еністон.

Перша фотосесія Шайло Джолі-Пітт / Фото: People

Хай там як, а від народження до Шайло Джолі-Пітт було прикуто багато уваги. У пресі багато говорили про зовнішність дівчинки. За роки стиль Шайло зазнав змін. Вона любила одягатися, як хлопець. А в дитинстві, як зізнавалися зіркові батьки, вона навіть просила називати себе Джоном, а потім зробила коротку стрижку.

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У дитинстві Шайло обожнювала короткі стрижки та носила одяг, як у хлопчиків / Фото: hochu.ua

Також у ЗМІ писали про намір Шайло змінити стать, нібито вона навіть пила гормональні препарати у зв'язку з цим, але офіційного підтвердження новини так і не надійшло.

Тоді багато хто говорив, що Шайло – копія свого батька.

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У більш ранньому віці Шайло називали буквально копією свого батька / Фото: https://www.instagram.com/angiejolie_75/

Зараз 15-річна Шайло активно вивчає іноземні мови, обожнює танцювати (у TikTok вже є відповідні відео), любить готувати та грати на музичних інструментах.

У підлітковому віці Шайло змінила стиль на користь більш жіночного / Фото: Globallookpress.com

А з недавніх пір вона також активно разом із мамою, у якої нещодавно знайшовся ще один син, відвідує червоні доріжки заходів.

15-річна Шайло тепер із задоволенням відвідує світські заходи разом з мамою / Фото: rbc.ua

Саме ці появи останнім часом і стали приводом для того, щоб у Мережі активно обговорювали, на кого більше схожа дівчина.

Анджеліна Джолі та Шайло так виглядали приблизно в одному і тому ж віці / Фото: https://www.instagram.com/shiloh_jolie6/

Цей же кадр говорить і про схожість Шайло з батьком.

У Шайло риси обличчя також дуже схожі на батьківські / Фото: https://www.instagram.com/shiloh_jolie6/

Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

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