Бреду Пітту – 58: з ким акторові приписували романи після розлучення з Анджеліною Джолі

Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучилися ще у 2016 році. Досі актор продовжує судитися з колишньою дружиною, а про особисте життя вважає за краще не поширюватися

Особисте життя Бреда Пітта після розлучення з Анджеліною Джолі / Фото: Pinterest

Сьогодні голлівудському актору виповнюється 58 років. Особисте життя Бреда Пітта викликало завжди особливий інтерес у шанувальників та преси. Сам актор після розлучення з Анджеліною Джолі ніяк не коментує чутки, але друзі Пітта зізнаються – він мріє про серйозні стосунки .

У день народження актора ми вирішили згадати романи Пітта після розлучення з Джолі та розповісти, чим зараз займаються ті жінки, з якими йому приписували романи.

Реклама

Нері Оксман

У квітні 2018 року в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бред Пітт закрутив роман із Нері Оксман, американо-ізраїльським дизайнером та професором Медіа-лабораторії Массачусетського технологічного інституту.

/ Фото: Pinterest

Актор не коментував чутки, а Нері вперше під час одного з інтерв'ю спростувала роман із Піттом.

Реклама

У 2019 році Оксман все ж таки вдалося налагодити особисте життя. Вона вийшла заміж за мільярдера Білла Екмана. Того ж року у пари народилася донька.

/ Фото: Pinterest

Сет Харі Халсу

У 2019 році західний ЗМІ заговорили про роман актора з духовною цілитільницею та дизайнером ювелірних прикрас Сет Харі Халсу. Чутки пішли після того, як Бред та Сет разом відвідала благодійний захід, організований другом Пітта та солістом гурту Red Hot Chilli Peppers Флі.

Реклама

/ Фото: Pinterest

Подейкували, що Бред Пітт дуже переживав через розлучення з Джолі, і саме Халса надавала йому моральну підтримку.

Халса віддає перевагу скромному способу життя. Інсайдер з оточення Пітта повідомляв, що актор божеволіє від нової обраниці.

Сет більш земна і менш вимоглива, ніж, наприклад, Джолі. При цьому вона має прекрасний розум і силу духу. Саме цим вона і привабила Пітта

Майже рік в ЗМІ говорили про стосунки актора з Сет, але пара не поспішала заявляти про свої почуття.

Зараз про Халса майже немає інформації. Відомо, що вона продовжує займатися ювелірними прикрасами та живе у Лос-Анджелесі разом зі своєю донькою Амріт.

Ніколь Потуральскі

У 2020 році у ЗМІ стали писати, що Бред Пітт закрутив роман із моделлю Ніколь Потуральскі. Була інформація, нібито модель та актор вирушили відпочивати на південь Франції. З чуток, пара зустрічалася близько року. Цікавим фактом було те, що Ніколь одружується з ресторатором Роландом Мері. У Потуральські з чоловіком – відкритий шлюб, тому в цьому випадку ніхто не був проти її роману з Бредом.

Ніколь Потуральські / Фото: instagram.com/nico.potur

Трохи пізніше заговорили про розрив Бреда та Ніколь. Але актор в черговий раз не поспішав відкривати завісу свого особистого життя.

Ніколь Потурільскі все також заміжня за ресторатором. Вона активно веде Instagram, але фотографії із чоловіком не публікує. Днями знову заговорили, що Ніколь та Бреда бачили на побаченні.

Дженіфер Еністон

Після розлучення з Анджеліною Джолі багато шанувальників припускали, що Бред Пітт повернеться до Дженніфер Еністон. Тим більше, акторка теж розлучилася. А спільні появи еквсів наробили чимало шуму. Наприклад, актори зустрілися на зйомках, приєднавшись до читань сценарію комедії "Безпечні часи в Ріджмонт Хай" 1982 року. .

А потім експодружжя підігріли чутки про воз'єднання ніжним проявом почуттів на публіці під час церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів у Лос-Анджелесі.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Дженніфер Еністон спростувала всі домисли шанувальників, зазначивши, що з Бредом Пітт вони просто друзі.

Сама актриса, як і колишній чоловік, не любить обговорювати своє особисте життя. Але хто знає, може Пітт і Еністон, подивившись на Лопес і Аффлека, наважаться знову зустрічатися?

Раніше ми розповідали, як виглядають батьки Бреда Пітта