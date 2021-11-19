Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж

Трінчер сказала "так"

Яремчук дали візу

Напівголий Момоа

Сину Тіни - 13

Шоу "Маска". Сезон 2

Новий дует Насті
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

У Марини Хлєбникової сильно обгоріло обличчя- нові подробиці про стан здоров'я зірки 90-х

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 14:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчора Марина Хлєбникова постраждала під час пожежі у власній квартирі. Співачку доставили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками
Представники Марини Хлєбникової відмовляються давати коментарі
Представники Марини Хлєбникової відмовляються давати коментарі / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Раніше з'являлася інформація, що діагностовано більше 50% опіків тіла. Проте зараз з'явилися нові дані. Як передає Telegram-канал Mash, у Марини Хлєбникової опіки 20-29% тіла.

Обличчя постраждало так сильно, що медики впізнали її особу лише за опитуваннями родичів. Також обгоріли кисті рук, згоріли волосся на голові, сильні опіки грудей, живота, стегон. Наразі у неї падає кров'яний тиск через травму. 56-річна артистка залишається у реанімації, – пише Telegram-канал.

Марина Хлєбнікова перебуває у тяжкому стані
Марина Хлєбнікова перебуває у тяжкому стані / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Реклама

Зазначається, що Марина Хлєбникова ненадовго прийшла до тями. Але у співачки почалася істерика, і лікарі були змушені занурити її у стан медикаментозної коми.

Що сталося з Мариною Хлєбниковою

За інформацією журналістів, Хлєбникова заснула із сигаретою у своїй кімнаті, що призвело до займання. У момент пожежі вдома були співачка, її батьки та дочка Домініка. Саме вона й викликала рятувальників. Марину Хлєбникову доставили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу.

Дізнайтесь інші новини:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти