Я переніс дві складні операції: Павло Прилучний зізнався, чому змінився зовні

Як стало відомо, тоді у Прилучного, чутки про роман з яким прокоментувала Мирослава Карпович, виявили небезпечні проблеми зі здоров'ям. Тепер він розповів причину, чому тоді змінився зовні – у актора спеціалісти видалили кілька пухлин.
Це було не ожиріння. Я переніс дві складні операції на обличчі. Нині у мене там стоять шість пластин. Тепер вони погано помітні. Чудеса нашої медицини дозволяють зробити так, що майже через рік я більш-менш відновився, – каже Павло в інтерв'ю StarHit .
Але після цього Прилучному знову довелося звернутися до лікарів – у нього виникла серйозна проблема.
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Коли все зажило, у мене виявили три кісти, треба було терміново їх видаляти. Це сталося просто під Новий рік. У мене оніміла ліва частина обличчя через травму, – ділиться 34-річний актор.
Нині Павло не шкодує про тодішнє хірургічне втручання. Зізнається, що навіть радий, адже тепер почувається набагато краще. Щодо звинувачень про набір ваги – його вони тільки смішать, він намагається не звертати увагу на різні чутки, а жити у своє задоволення.
Це так низько і негарно. Я мало читаю пресу, але коли якісь чутки до мене доходять, думаю, мовляв, спершу розберіться в чомусь, а потім пишіть, – зізнається Прилучний.
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