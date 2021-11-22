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Я переніс дві складні операції: Павло Прилучний зізнався, чому змінився зовні

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 15:39
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Минулого року безліч шанувальників актора обурилися тим, що він стрімко набрав вагу – до того Павло завжди намагався тримати себе у формі. Але, як виявилося, справа була зовсім в іншому
Павло Прилучний розповів про проблеми зі здоров'ям
Павло Прилучний розповів про проблеми зі здоров'ям / Фото: Инстаграм

Як стало відомо, тоді у Прилучного, чутки про роман з яким прокоментувала Мирослава Карпович, виявили небезпечні проблеми зі здоров'ям. Тепер він розповів причину, чому тоді змінився зовні – у актора спеціалісти видалили кілька пухлин.

Це було не ожиріння. Я переніс дві складні операції на обличчі. Нині у мене там стоять шість пластин. Тепер вони погано помітні. Чудеса нашої медицини дозволяють зробити так, що майже через рік я більш-менш відновився, – каже Павло в інтерв'ю StarHit .

Рік тому актор змінився зовні через операції
Рік тому актор змінився зовні через операції / Фото: Инстаграм

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Але після цього Прилучному знову довелося звернутися до лікарів – у нього виникла серйозна проблема.

Коли все зажило, у мене виявили три кісти, треба було терміново їх видаляти. Це сталося просто під Новий рік. У мене оніміла ліва частина обличчя через травму, – ділиться 34-річний актор.

Нині Павло не шкодує про тодішнє хірургічне втручання. Зізнається, що навіть радий, адже тепер почувається набагато краще. Щодо звинувачень про набір ваги – його вони тільки смішать, він намагається не звертати увагу на різні чутки, а жити у своє задоволення.

Це так низько і негарно. Я мало читаю пресу, але коли якісь чутки до мене доходять, думаю, мовляв, спершу розберіться в чомусь, а потім пишіть, – зізнається Прилучний.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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