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Хто був у масці Джмеля – на гіпершоу Маска розсекретили зірку Кварталу 95 (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
27 листопада, 23:29
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У шостому випуску загадкового шоу "Маска" на телеканалі "Україна" розсекретили ще одного персонажа. Під загрозою вильоту цієї суботи опинилися Джміль і Скандал
Хто ховався в масці Джмеля - відео
Хто ховався в масці Джмеля - відео / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Минулого тижня маску довелося зняти Кажану. Зіркові детективи проєкту вгадали цього персонажа – ним був відомий український актор Остап Ступка.

Сьогодні вирішувалася доля Джмеля і Скандала. За підсумками фінального голосування, в якому брали участь лише глядачі найзірковішого та загадкового шоу "Маска" на телеканалі "Україна", піти з проєкту довелося Джмелю.

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Виявилось, що весь цей час за маскою Джмеля ховався український актор Степан Казанін! Дивіться, як це було, у відео:

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Олег Винник звернувся до Степана Казаніна та зазначив, що той гарно співає. Комік подякував детективам "Маски" за те, що вони не відразу його розсекретили.

Цікаво, що Андрій Данилко ще під час виступу Джмеля говорив своїм колегам-детективам, що знає, хто в костюмі, і навіть жартував з Каменських, Винника, Полякової та DZIDZIO, не даючи їм жодної підказки.

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Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" у суботу, о 21:00, на телеканалі "Україна".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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