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У 8 випуску шоу Холостячка проєкт залишив стоматолог Роман: намагався здаватися ідеальним

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
30 жовтня, 00:18
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Роман Васильєв здавався багатьом глядачем ідеалом чоловіка, принцом на білому коні. І справді – навіть на знайомство із Златою він приїхав верхи на коні. Але чи це подобалося все Златі?
Хто залишив проєкт "Холостячка-2" у 8 випуску шоу
Хто залишив проєкт "Холостячка-2" у 8 випуску шоу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скріншот

У минулому випуску шоу залишив Роман Свічкоренко. У цьому епізоді додому вирушив його тезка – Роман Васильєв. Не хоче Злата крутити романи із Романами!

І якщо Свічкоренко ще може повернутися на проєкт (коли завершить розлучення з дружиною), то Васильєв, схоже, шансів не має.

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Рома, я вже казала, що ти занадто намагаєшся бути ідеальним. На нашому побаченні я зрозуміла що, ти чекаєш цього від інших. Я зовсім не ідеальна і ніколи такою не буду. Пробач, я не маю для тебе троянди, – сказала Злата Роману на Церемонії троянд.

Фото: скріншот відео

Васильєв подякував Огнєвіч за емоції та час, проведений на проєкті. За словами стоматолога, у нього почали зароджуватись почуття до Холостячки. Схоже, що Злата відчула, що Роман ще не так закоханий у неї, як інші учасники (наприкллад, Андрій Задворний і Макс Тарапата), от і відправила Васильєва додому.

На проєкті залишилося п'ятеро учасників!

До речі, не пропустіть цікаву новину: мама Сердючки сама напросилася у шоу "Маска", яке виходить у суботу на телеканалі "Україна".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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