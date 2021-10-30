У 8 випуску шоу Холостячка проєкт залишив стоматолог Роман: намагався здаватися ідеальним

У минулому випуску шоу залишив Роман Свічкоренко. У цьому епізоді додому вирушив його тезка – Роман Васильєв. Не хоче Злата крутити романи із Романами!
І якщо Свічкоренко ще може повернутися на проєкт (коли завершить розлучення з дружиною), то Васильєв, схоже, шансів не має.
Рома, я вже казала, що ти занадто намагаєшся бути ідеальним. На нашому побаченні я зрозуміла що, ти чекаєш цього від інших. Я зовсім не ідеальна і ніколи такою не буду. Пробач, я не маю для тебе троянди, – сказала Злата Роману на Церемонії троянд.
Васильєв подякував Огнєвіч за емоції та час, проведений на проєкті. За словами стоматолога, у нього почали зароджуватись почуття до Холостячки. Схоже, що Злата відчула, що Роман ще не так закоханий у неї, як інші учасники (наприкллад, Андрій Задворний і Макс Тарапата), от і відправила Васильєва додому.
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