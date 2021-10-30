У 8 випуску шоу Холостячка проєкт залишив стоматолог Роман: намагався здаватися ідеальним

Роман Васильєв здавався багатьом глядачем ідеалом чоловіка, принцом на білому коні. І справді – навіть на знайомство із Златою він приїхав верхи на коні. Але чи це подобалося все Златі?

Хто залишив проєкт "Холостячка-2" у 8 випуску шоу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скріншот

У минулому випуску шоу залишив Роман Свічкоренко. У цьому епізоді додому вирушив його тезка – Роман Васильєв. Не хоче Злата крутити романи із Романами!

І якщо Свічкоренко ще може повернутися на проєкт (коли завершить розлучення з дружиною), то Васильєв, схоже, шансів не має.

Реклама

Рома, я вже казала, що ти занадто намагаєшся бути ідеальним. На нашому побаченні я зрозуміла що, ти чекаєш цього від інших. Я зовсім не ідеальна і ніколи такою не буду. Пробач, я не маю для тебе троянди, – сказала Злата Роману на Церемонії троянд.

Фото: скріншот відео

Васильєв подякував Огнєвіч за емоції та час, проведений на проєкті. За словами стоматолога, у нього почали зароджуватись почуття до Холостячки. Схоже, що Злата відчула, що Роман ще не так закоханий у неї, як інші учасники (наприкллад, Андрій Задворний і Макс Тарапата), от і відправила Васильєва додому.

На проєкті залишилося п'ятеро учасників!

До речі, не пропустіть цікаву новину: мама Сердючки сама напросилася у шоу "Маска", яке виходить у суботу на телеканалі "Україна".

Реклама

Інші новини на тему: