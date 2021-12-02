Настя Івлєєва та Елджей проводять час разом. Даремно розлучалися?

Настя Івлєєва порадувала фанатів новим знімком з Елджеєм. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Днями в Мережі активно обговорювали Instastories Насті Івлєєвої, де засвітився її колишній. Шанувальники одразу почали припускати, що зіркова пара все ж таки знову разом або вони і зовсім не розставались, а гучне розлучення це просто піар-хід. Якби там не було, але зірки наробили галасу.

Тепер ж Настя опублікувала у Instagram серію "теплих" знімків...з Елджеєм. Зазначимо, що на кадрах Івлєєва виглядає щасливою.

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Настя Івлєєва зустрілася з Елджеєм. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Теледіва та репер позують, сидячи навприсядки. Настя з'явилась у кадрі у чорній куртці та темних штанах, а Льоша – у бомбері, сірих джинсах та шапці і з келихом напою у руках.

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Настя Івлєєва і Елджей розлучились навесні 2021 року. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Шанувальники Івлєєвої дуже здивувалися, побачивши колишніх знову разом. Втім, фани раді були зустріти у Мережі спільні фото Насті і Елджея:

Настя, пам'ятай: урок повторюватиметься доти, доки не буде засвоєний.

А казала, що спільних фоток більше не буде.

Який я радий)

Красива пара.

Сподіваюсь, ви знову одружитесь.

Разом вже?

До речі, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Елджей був помічений на Кіпрі біля центру імміграції. Ймовірно, артист робить собі нове громадянство та отримує місцевий паспорт, бо ж на батьківщині йому загрожує стаття за пропагування наркотиків.



Схоже, Настя спеціально прилетіла до екскоханого на Кіпр. Можливо, щоб відновити з ним стосунки або ж обговорити якусь тему.

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Коротко про роман Івлєєвої та Елджея

Настя Івлєєва та Елджей (Олексій Узенюк) познайомилися 2018 року і зустрічалися упродовж трьох років.

Настасія Івлєєва та Елджей розлучилися / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Навесні 2021 року зіркова пара розлучилась, але вони оголосили про це наприкінці літа. За словами теледіви, "це тягнулося давно". І вона, і Льоша помічали, що між ними щось не так, говорили про це, але спроби врятувати стосунки були безуспішними.

Пара розійшлася мирно та без образ. Також вони розділили майно, більшість якого відійшла Івлєєвій.

До речі, Настя нещодавно розповідала, що вони з Елджеєм залишилися в добрих стосунках.

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