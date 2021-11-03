"Більше не твій член": Івлєєву дуже засмутила пісня Елджея про їхнє розлучення

Сенсаційне розлучення репера та теледіви шокувало багатьох фанів. Попри це, артисти підтримують дружні стосунки, але один вчинок Льоші дуже засмутив його колишню

Настя Івлєєва про розлучення з Елджеєм / Фото: скриншот, instagram.com/_agentgirl_

Під час бесіди зі своєю подругою Ідою Галич Івлєєва, яка палко поцілувала Ксенію Собчак на сцені, розповіла, що здивувалася тому, як її ексчоловік поставився до розлучення, присвятивши цьому пісню.

Відзначимо, що Елджей записав композицію SODA разом з виконавцем VACÍO. У пісні власне йдеться про розлучення з Івлєєвою.

Реклама

У композиції є такі рядки: "... ну і все на цьому закінчили! Я більше не твій член, а ти така миловидна".

Натомість Настя, послухавши пісню, прийшла до висновку, що "надто м'яко розійшлася з репером".

Дівчина обурюється, як можна було за три роки спільного життя написати такий "шлак".

Реклама

Він міг би щось цікавіше написати? Три роки життя, подій, кохання, стільки нас пов'язує. Там можна цілий альбом написати! Я думала, що вийде пісня, я розривуся. А там "більше не твій член", "було прикольно" чава-какава! Ну, добрий вечір! – висловилась зірка.

До слова, у своєму блозі, Івлєєва заявила, що після розлучення зовсім не має часу на скиглення. За її словами, вона дуже зайнята регулярними зйомками, подорожами та проєктами.

Дивіться новий влог Насті Івлєєвой:

Реклама

Раніше експодружжя казало, що розлучилися вони мирно та без образ. Також пара розділила майно, більшість якого відійшла Івлєєвій.

Та все ж причини розлучення вони офіційно не озвучують. Елджей у тій же пісні SODA прочитав "нам стало нудно, не цікаво", а ось Івлєєва додала, що у неї з'явилася сестринська любов до Льоші, а романтика несподівано зникла.

Вас також можуть зацікавити: