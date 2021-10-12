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Ивлеева после развода с Элджеем досталось имущество, которое оценили в 2 млн долларов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
12 октября, 16:04
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Настя Ивлеева и Элджей расстались еще весной этого года. Теперь стало известно, как пара поделила совместно нажитое имущество
Настя Ивлеева и Элджей поделили имущество, которое оценивается в два миллиона долларов
Настя Ивлеева и Элджей поделили имущество, которое оценивается в два миллиона долларов / Фото: instagram.com/sayonaraboy, instagram.com/_agentgirl_

Хоть экс-супруги предпочитают не говорить о своей личной жизни, но скрыть раздел имущества не удалось. Как пишет Telegram-канал Mash, практически все совместно нажитое имущество, которое оценивается в два миллиона долларов, досталось Насте.

Это двухэтажный дом, площадью 364 квадрата с гаражом на пять автомобилей и четырьмя гектарами земли, и элитные авто (Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz G-класса).

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Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева / Фото: instagram.com/_agentgirl_

У Элджея остались машины Hummer H2 и BMW i8. Недвижимости у рэпера нет, прописан он у родителей в Новосибирске.

Поговаривают, что Ивлеева получила почти все имущество взамен за молчание об обстоятельствах их с Элджеем расставания.

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Что известно о романе Ивлеевой и Элджея

Настя Ивлеева и Элджей (он же Алексей Узенюк) были вместе три года. Они познакомились в 2018-м и в том же году официально подтвердили свой роман.

Настя Ивлеева и Элджей расстались
Настя Ивлеева и Элджей расстались / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Узаконить отношения пара решила в 2019 году. Они также жили вместе в большом загородном доме.

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Весной этого года фолловеры Ивлеевой заметили, что та перестала постить в Instagram фото с Элджеем, а после она съехала из их общего дома в квартиру в центре Москвы. Супруги не назвали четкой причины разрыва, но уточнили, что у них "разные темпераменты" – Ивлеева по натуре более активная, Элджей – спокойный, расслабленный.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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