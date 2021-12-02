Настя Ивлеева и Элджеей проводят время вместе. Зря разводились?

Настя Ивлеева порадовала фанатов новым снимком с Елджеем. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

На днях в Сети активно обсуждали Instastories Насте Ивлеевой, где засветился ее бывший. Поклонники сразу начали предполагать, что звездная парочка все же снова вместе или они и вовсе не расставались, а громкий развод это просто пиар-ход. Как бы то ни было, но звезды наделали шум.

Теперь же Настя опубликовала в Instagram серию "теплых" снимков... с Элджеем. Отметим, что на кадрах Ивлеева выглядит счастливой.

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Настя Ивлеева встретилась с Элджеем. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Теледива и рэпер позируют, сидя на корточках. Настя появилась в кадре в черной куртке и темных брюках, а Леша – в бомбере, серых джинсах и шапке и с бокалом напитка в руке.

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Настя Ивлеева и Элджей развелись весной 2021 года. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Поклонники Ивлеевой очень удивились, увидев бывших снова вместе. Впрочем, фаны рады были встретить в Сети общие фото Насти и Элджея:

Настя, помни: урок будет повторяться до тех пор, пока не будет усвоен.

А говорила, что общих фото больше не будет.

Как я рад)

Красивая пара.

Надеюсь, вы снова женитесь.

Вместе уже?

Кстати, недавно СМИ сообщали, что Элджей был замечен на Кипре возле центра иммиграции. Вероятно, артист делает себе новое гражданство и получает местный паспорт, потому что на родине ему грозит статья за пропаганду наркотиков.



Похоже, Настя специально прилетела к экс-любимому на Кипр. Возможно, чтобы восстановить с ним отношения или обсудить какую-то тему.

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Кратко о романе Ивлеевой и Элджея

Настя Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) познакомились в 2018 году и встречались в течение трех лет.

Настя Ивлеева и Элджей разошлись / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Весной 2021 года звездная пара развелась, но они объявили об этом в конце лета. По словам теледивы, "это тянулось давно". И она и Леша замечали, что между ними что-то не так, говорили об этом, но попытки спасти отношения были безуспешными.

Пара разошлась мирно и без оскорблений. Также они разделили имущество, большинство которого отошло Ивлеевой.

Кстати, Настя недавно говорила, что они с Элджеем остались в хороших отношениях.

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