Наташа Корольова знову заговорила про зраду Тарзана: Мене зламали

Наташа Корольова прокоментувала історію з зрадою Тарзана / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова пробачила зраду чоловіка Тарзана, в якій він зізнався публічно. Цього літа вони відзначили 18-ю річницю весілля . Але питання про невірність чоловіка до цього часу є однією з найбільш незручних тем для співачки.

Я завжди вважала себе дуже сильною людиною, стійким до всіх життєвих бурь. Але ось тут мене зламали, – прокоментувала вона в програмі "Секрет на мільйон" пише StarHit.

Тарзан і Наташа Корольова / Фото: instagram.com/tarzan___official

Співачка зізналася, що в їх відносинах з чоловіком досі вирують пристрасті. У подробиці не стала вдаватися, так як порахувала, що широкому загалу про це знати не варто.

Як дружина, я маю право дати йому по морді . Це наші і тільки наші розборки, – сказала співачка.

Нагадаємо, що кілька вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша.

Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила у трагедії Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми.

Сам Малахов раніше заявляв , Що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Наташа Корольова і Тарзан дали інтерв'ю Ксенії Собчак після скандальної історії:

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