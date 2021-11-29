Наташа Корольова із сином переспівали ще одну пісню Ігоря Ніколаєва (відео)

Наразі Наталя Корольова разом з Архіпом бере участь у російському шоу "Дві зірки. Батьки та діти". Минулої програми син співачки виконав пісню, яку раніше співали його батьки.
Цього ж разу Архип та Наташа Корольова вирішили переспівати пісню "Комарово", написану Ігорем Ніколаєвим.
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Нагадаємо, минулого року син Наташі Корольової представив свою версію хіта мами та Ігоря Ніколаєва "Дельфин и русалка". Тоді кавер Архіпа багато хто оцінив і хлопець продовжив пробувати себе у творчості. Він презентував свій трек "М'якие игрушки" та нарвався на критику в Мережі.
До слова, Архіпу часто дістається від користувачів Instagram. Наприклад, нещодавно Наташу Корольову попросили менше піарити сина. Співачка ніяк не реагує на хейт на адресу сина, а підтримує його в усьому починаннях.
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